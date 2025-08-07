Пончики из творога: почему их обожают даже самые строгие гурманы
Кто откажется от нежных, воздушных пончиков с хрустящей корочкой? Особенно если они приготовлены из творога — получаются невероятно мягкими и тают во рту. Этот рецепт настолько прост, что справится даже начинающий кулинар, а результат порадует всех домашних!
Ингредиенты
- Творог — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Сода (погасить уксусом) — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 г (по желанию)
- Мука — 6 ст. л.
- Растительное масло — 300 мл (для жарки)
- Сахарная пудра — для украшения
Готовим по шагам
В миске смешайте яйцо с сахаром до однородности. Добавьте творог (лучше протертый через сито — так пончики будут нежнее) и перемешайте. Погасите соду уксусом и введите в тесто. Постепенно добавляйте просеянную муку, вымешивая до состояния, когда тесто почти не липнет к рукам.
Совет: не переборщите с мукой — иначе пончики получатся жёсткими.
Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех. Если тесто липнет, смажьте руки маслом. Разогрейте масло в сковороде или кастрюле. Опускайте шарики в кипящее масло и обжаривайте на среднем огне до румяности. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Посыпьте пончики сахарной пудрой и подавайте горячими или холодными — они одинаково вкусны.
