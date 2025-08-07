Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пончики из творога: почему их обожают даже самые строгие гурманы

Рецепт творожных пончиков: как приготовить за 30 минут

Кто откажется от нежных, воздушных пончиков с хрустящей корочкой? Особенно если они приготовлены из творога — получаются невероятно мягкими и тают во рту. Этот рецепт настолько прост, что справится даже начинающий кулинар, а результат порадует всех домашних!

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Сода (погасить уксусом) — 1 ч. л.
  • Ванилин — 1 г (по желанию)
  • Мука — 6 ст. л.
  • Растительное масло — 300 мл (для жарки)
  • Сахарная пудра — для украшения

Готовим по шагам

В миске смешайте яйцо с сахаром до однородности. Добавьте творог (лучше протертый через сито — так пончики будут нежнее) и перемешайте. Погасите соду уксусом и введите в тесто. Постепенно добавляйте просеянную муку, вымешивая до состояния, когда тесто почти не липнет к рукам.

Совет: не переборщите с мукой — иначе пончики получатся жёсткими.

Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех. Если тесто липнет, смажьте руки маслом. Разогрейте масло в сковороде или кастрюле. Опускайте шарики в кипящее масло и обжаривайте на среднем огне до румяности. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Посыпьте пончики сахарной пудрой и подавайте горячими или холодными — они одинаково вкусны.

