Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:31

Капкейки с творогом: способ выделиться среди гостей, не тратя лишнего

Эксперт отмечает, что творожный крем на капкейках обеспечивает мягкую текстуру и устойчивость

Хотите порадовать себя и близких вкусным и полезным десертом? Творожные капкейки с творожным кремом — это именно то, что нужно! Они получаются ароматными, мягкими и очень нежными. А готовятся так просто, что с рецептом справится даже новичок.

Почему стоит выбрать именно эти капкейки?

  • В составе много творога — отличный источник кальция.
  • Легко приготовить дома, не требуя сложных навыков.
  • Можно делать как с кремом, так и без него, но с кремовой "шапочкой" десерт становится особенно интересным.

Ингредиенты

  • Творог — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 0,75 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Творог — 375 г
  • Сливочное масло — 240 г
  • Сгущенное молоко — 150 г

Пошаговое приготовление

Чтобы тесто хорошо поднялось, достаньте из холодильника масло, творог и яйца заранее — они должны быть комнатной температуры. Для теста используйте натуральный творог любой жирности, главное — качество.

Размягченное сливочное масло положите в миску, добавьте сахар и взбивайте миксером около 5 минут до пышности и побеления.

По одному введите яйца, предварительно помыв их с мылом для пищевых продуктов, чтобы убрать загрязнения. Добавьте щепотку ванилина и взбейте до однородности.

Протрите творог через сито или взбейте блендером, чтобы масса была гладкой и без комочков. Это сделает тесто более нежным. Добавьте творог в яично-масляную смесь и снова взбейте миксером до однородности.

Просейте муку, смешайте с разрыхлителем и щепоткой соли. Всыпайте муку в творожную массу постепенно, перемешивая лопаткой. Консистенция теста должна быть густой, примерно как на шарлотку.

Разложите мягкие бумажные капсулы по формочкам или твердые капсулы на противень. Заполните их тестом примерно на две трети, разровняйте верх.

Выпекайте при 180°С (режим верх-низ) около 25 минут. Готовность проверяйте по золотистой корочке и сухой шпажке, воткнутой в центр. После выпечки полностью остудите капкейки.

Приготовление крема

Творог должен быть свежим и не кислым. Измельчите его блендером или протрите через сито, чтобы крем был гладким.

Мягкое сливочное масло взбейте до пышности, затем добавьте сгущенное молоко и взбейте до однородного крема. Количество сгущенки регулируйте по вкусу. Добавьте творог в крем и взбейте миксером до полной однородности.

Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" и отсадите высокие "шапочки" на остывшие капкейки. Украсьте свежими ягодами по желанию и подавайте к столу.

Этот рецепт творожных капкейков с творожным кремом — отличный выбор для тех, кто хочет приготовить вкусный и полезный десерт без лишних сложностей. Они не только порадуют своим вкусом, но и зарядят энергией благодаря творогу.

