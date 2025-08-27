Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Творог с ягодами и семенами чиа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:10

Гастроэнтеролог предупреждает: творог может быть опасен – проверьте, входите ли вы в группу риска!

Творог считается одним из самых полезных продуктов, богатым белком, кальцием и витаминами. Однако, несмотря на его многочисленные преимущества, врачи-гастроэнтерологи предупреждают о возможных рисках и противопоказаниях для определенных групп людей.

Людмила Сухорукова, специалист из Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, в интервью рассказала о том, кому стоит ограничить или исключить употребление этого продукта.

Кому не рекомендуется есть творог

Первое противопоказание связано с аллергией на молочный белок — казеин. У людей с этим заболеванием употребление творога может вызвать серьезные реакции организма. Симптомы аллергии могут проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отека или даже проблем с дыханием. В таких случаях врачи советуют полностью исключить молочные продукты или проконсультироваться с аллергологом для подбора альтернативных источников кальция и белка.

Второе важное ограничение касается пациентов с гастритом, особенно в стадии обострения. Творог содержит значительное количество белка и жиров, которые могут раздражать воспаленную слизистую желудка. Употребление этого продукта в периоды обострения может усугубить состояние и привести к ухудшению симптомов — боли, изжоге и дискомфорту. Врач рекомендует в такие периоды отдавать предпочтение более щадящим продуктам и соблюдать диету.

Третья категория — люди с заболеваниями почек. Избыточное потребление белка из творога может перегружать почки и мочевыделительную систему. Особенно опасно это при наличии хронических заболеваний почек или нарушений их функции. Высокий уровень белка способствует накоплению токсинов в организме, что может привести к ухудшению общего состояния и развитию осложнений.

Также врачи советуют соблюдать осторожность при ожирении и атеросклерозе. Творог содержит жиры и калории, которые при чрезмерном употреблении могут способствовать увеличению веса и ухудшению состояния сосудов. Поэтому людям с такими диагнозами рекомендуется контролировать объем порций.

Рекомендуемые нормы потребления

Людмила Сухорукова подчеркивает важность соблюдения разумных границ по количеству съедаемого творога. Для детей оптимальной считается норма не более 100 граммов в день. Взрослым рекомендуется ограничиваться 200 граммами ежедневно, чтобы избежать переизбытка белка и жиров. Спортсмены или люди с повышенной физической активностью могут увеличивать этот показатель в зависимости от своих потребностей, но также важно не превышать рекомендуемые нормы.

Интересные факты о твороге

1. Исследования показывают, что регулярное употребление творога способствует укреплению костей благодаря высокому содержанию кальция и фосфора.
2. В древних культурах Востока творог использовали не только как пищу, но и как средство для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
3. Согласно данным ученых из Университета Гронингена (Нидерланды), белки из молочных продуктов помогают ускорить восстановление мышечной ткани после интенсивных тренировок.

Несмотря на многочисленные преимущества, творог требует внимательного подхода к своему употреблению — особенно людям с определенными заболеваниями или аллергиями. Соблюдение рекомендаций врача по количеству порций поможет избежать нежелательных последствий и сохранить здоровье.

