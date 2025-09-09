Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог
Пирог
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:41

Белковая бомба под видом десерта: чем творожный чизкейк удивит организм

Чизкейк на основе творога содержит больше белка и меньше калорий, чем классический

Трудно представить себе застолье без сладкого финала. Для многих именно десерт становится яркой точкой в трапезе, будь то семейный ужин или встреча с друзьями. В числе фаворитов по-прежнему остаётся торт и разнообразные пирожные, но всё чаще внимание привлекает более лёгкая и полезная альтернатива — торт или пирог на основе творога. Одним из таких вариантов является запечённый торт-чизкейк.

Чем хорош торт-чизкейк

Главное достоинство — сбалансированный состав. За счёт творожного сыра и йогурта десерт получается насыщенным белком, но при этом не перегружает организм лишними жирами и калориями. Именно это делает его отличным выбором для тех, кто старается соблюдать принципы правильного питания, но не хочет отказываться от сладкого.

В отличие от классического чизкейка на сливочном сыре, эта версия легче и по вкусу, и по консистенции. Мягкая, воздушная, она сохраняет свежесть и нежность даже после хранения в холодильнике. А ещё в рецепте можно заменить пшеничную муку на овсяную или миндальную, что особенно актуально для тех, кто минимизирует количество рафинированных продуктов в рационе.

Что понадобится для приготовления

Для основы понадобятся доступные ингредиенты:

  • 250 г творожного сыра (cottage cheese);
  • 2 яйца;
  • 125 г натурального йогурта без сахара;
  • 2 ст. ложки мёда или подсластителя;
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта;
  • 50 г овсяной или миндальной муки;
  • немного лимонной цедры (по желанию).

Этих пропорций достаточно, чтобы приготовить торт на восемь порций. Это оптимальный вариант для семейного ужина или для того, чтобы побаловать себя десертом в течение нескольких дней.

Как готовить по шагам

  1. Разогреть духовку до 180 °C.

  2. В миске соединить яйца, мёд и ваниль, хорошо взбить до появления лёгкой пены.

  3. Добавить творожный сыр и йогурт, ещё раз тщательно перемешать.

  4. Всыпать муку и цедру лимона, аккуратно вмешать, стараясь не утратить воздушность.

  5. Переложить массу в форму, выстеленную пергаментом.

  6. Выпекать около 35 минут — готовность проверяется лёгким нажатием: поверхность должна быть упругой и пружинящей.

  7. Остудить и только затем вынуть из формы. Подавать лучше охлаждённым.

Для украшения можно использовать свежие ягоды или джем без сахара. Это добавит яркости вкусу и сделает подачу особенно аппетитной.

Сколько хранится торт-чизкейк

Лучше всего хранить его в холодильнике, плотно накрыв крышкой или плёнкой. Оптимальный срок — три дня. Замораживать не рекомендуется: при оттаивании нежная структура теряет свою текстуру и вкус. Поэтому лучше готовить ровно столько, сколько сможете съесть в течение пары дней.

Почему стоит попробовать

Этот вариант чизкейка удачно сочетает в себе пользу и удовольствие. Он не требует долгого времени на готовку, отлично подходит для будничного меню и при этом достаточно наряден, чтобы подать его к праздничному столу. Тонкая нотка лимона и аромат ванили делают вкус изысканным, а лёгкая текстура позволяет наслаждаться десертом без чувства тяжести.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выпечка шоколадного пирога с использованием пропитки сохраняет мягкость десерта сегодня в 11:11

Срочный лайфхак для кухни: шоколадный пирог за полчаса без лишних хлопот

Представьте пирог, тающий во рту из простых продуктов! Этот мокрый шоколадный десерт с пропиткой какао-пастой порадует всю семью. Легкий рецепт выпечки без шоколада — попробуйте!

Читать полностью » Кулинарный рецепт: оладьи на кефире с зелёным луком сохраняют сочность сегодня в 10:26

Пышные оладьи за минуты: рецепт на кефире, который экономит силы и кошелёк

Оладьи на кефире с луком и яйцами — секрет пышности для любого стола. Простой рецепт на 30 минут, который удивит вкусом и текстурой

Читать полностью » Традиционный рецепт курицы с айвой и черносливом сохраняет сочность мяса сегодня в 10:07

Тайное сочетание курицы, айвы и чернослива — лайфхак, который знают немногие, но захотят все

Откройте для себя рецепт курицы с айвой и черносливом — сочное блюдо, которое станет вашим фаворитом для ужина или праздника. Просто, вкусно, с секретом аромата!

Читать полностью » Кулинары готовят салат из кальмаров с креветками и яйцами сегодня в 9:21

Морепродукты в салате — парадокс, где резиновые кальмары превращаются в нежный сюрприз

Откройте тайну нежного салата с кальмарами и креветками — он сочетает вкус морепродуктов, овощей и яиц, оставаясь лёгким и полезным для любого праздника!

Читать полностью » Кулинарный эксперт рекомендует стейк форели на гриле с маринадом из лимона и зелени сегодня в 9:03

Форель на гриле: тайна, которая перевернёт ваши представления о простом ужине

Ароматный стейк форели на гриле манит гурманов! Нежная рыба в лимонно-винном маринаде — идеально для лета. Узнайте простой рецепт с шагами и советами.

Читать полностью » Торт Абрикотин по советскому рецепту включает песочные коржи и абрикосовый джем сегодня в 8:04

Торт Абрикотин за 3 часа: рецепт, который удивит даже опытных кондитеров

Вспомните забытый вкус: торт Абрикотин — простой, яркий десерт для семьи. Нежные коржи, крем и глазурь с орехами. Что скрывает этот рецепт?

Читать полностью » Клюквенный мусс с манной крупой варится с добавлением сахара и воды для сладкого вкуса сегодня в 7:43

Кислый ягоды и сладкая манка — сочетание, которое ломает все кулинарные стереотипы

Представьте легкий десерт, который тает во рту и идеален для праздников. Клюквенный мусс с манкой: простота вкуса и новогодняя магия!

Читать полностью » Запекание куриного филе с овощами сохраняет питательные вещества блюда сегодня в 7:10

Куриное филе и овощи: что произойдёт, если пропустить этот рецепт в духовке

Хотите сочное куриное филе без сухости? Добавьте овощи и запеките! Простой рецепт с травами и сыром раскроет новый вкус.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Лебедева назвала пиво причиной накопления висцерального жира
Спорт и фитнес

Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года
Еда

Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков
Наука и технологии

Возобновляемые источники и АЭС впервые обойдут уголь по выработке: прогноз МЭА на 2025-2026 годы
Питомцы

Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров
Садоводство

Уход за клубникой в августе-сентябре: обрезка, подкормка, защита от вредителей
Туризм

Туристы добираются к скале Чёртов Палец в Адыгее по эко-тропе и на внедорожниках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet