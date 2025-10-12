Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Творог с зеленью
Творог с зеленью
© Design by Freepick by KamranAydinov is licensed under Public Domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:25

Один продукт, который заменяет мясо, лекарства и витамины — и это вовсе не суперфуд

Диетологи РАН: 200 г творога в день достаточно для восполнения кальция у взрослых

С детства нам внушали, что творог — это продукт, без которого не обойтись ни детям, ни взрослым. Но чем больше информации, тем чаще звучат сомнения: действительно ли он так полезен, как принято считать? Давайте разберёмся, что говорят исследования и как грамотно включить творог в рацион.

Исторический контекст

Творог — один из древнейших продуктов, известных человечеству. Ещё античные римляне умели сворачивать молоко с помощью ферментов из желудков молодых животных, а затем отделяли жидкость, получая плотную белую массу. На Руси этот продукт появился в IX-X веках и быстро стал частью ежедневного питания. Тогда его называли "сыром", отсюда и слово "сырники".

Наши предки ценили творог не только за вкус, но и за сытность: он заменял мясо в пост, использовался в десертах, выпечке и даже как лекарство при истощении. Секрет прост — в нём сочетаются белок, кальций и ферменты, которые легко усваиваются организмом.

Чем полезен творог

Главное достоинство творога — высокое содержание полноценного белка, включающего незаменимые аминокислоты. Эти вещества участвуют в формировании клеток, мышц и костей. Помимо белка, продукт богат витаминами A, E, C, PP и группы B, а также содержит кальций, фосфор, магний, железо, цинк и натрий.

Кальций в сочетании с фосфором укрепляет зубы и скелет, а магний помогает работе нервной системы. Витамины группы B отвечают за метаболизм и эмоциональную стабильность, а витамин A поддерживает зрение и здоровье кожи.

Кроме того, творог способен снижать уровень "плохого" холестерина, улучшать работу кишечника и даже способствовать профилактике анемии.

Почему пожилым людям он особенно нужен

Для людей старшего возраста творог — незаменимый продукт. С возрастом снижается плотность костной ткани, а кальций усваивается хуже. Регулярное употребление творога помогает восполнить этот дефицит и снизить риск остеопороза.

Особенно полезен он женщинам в период менопаузы: натуральный молочный белок поддерживает гормональный баланс и помогает предотвратить резкие скачки холестерина. А благодаря витаминам группы B и аминокислотам творог положительно влияет на настроение и качество сна.

Возможный вред и ограничения

Как и у любого продукта, у творога есть свои противопоказания. Его стоит ограничить тем, у кого наблюдается аллергия на молочный белок или непереносимость лактозы. Также продукт не рекомендуется при серьёзных нарушениях работы почек, ведь избыток белка создаёт нагрузку на выделительную систему.

Людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, лучше выбирать нежирные сорта, чтобы не увеличивать потребление насыщенных жиров.

В целом диетологи советуют употреблять не более 200 г творога за раз и не чаще четырёх раз в неделю. Этого достаточно, чтобы получить пользу, не перегружая организм.

С чем сочетать творог

Творог универсален — его можно есть как солёным, так и сладким.

  • С мёдом и орехами — для укрепления иммунитета.
  • С зеленью и чесноком — как белковую закуску.
  • С изюмом или сухофруктами — для энергии и поддержки зрения.
  • С фруктами — для лёгкого завтрака.

Мёд усиливает противовоспалительные свойства, а изюм добавляет калий, необходимый сердцу. Главное — избегать сахара: он сводит на нет все преимущества блюда.

Как выбрать подходящую жирность

Здесь всё зависит от целей. Обезжиренный творог подходит тем, кто стремится снизить вес или контролировать калорийность рациона. Но есть нюанс: при производстве такого продукта вместе с жиром теряется часть витаминов и кальция. Кроме того, без жиров хуже усваиваются витамины A, D и E.

Средней жирности (5-9%) творог — оптимальный вариант для большинства людей. Он сохраняет баланс между пользой и калорийностью, подходит для завтраков, перекусов и десертов.

Высокожирный (от 9% и выше) — выбор тех, кому нужна энергия: спортсменам, детям, людям после болезни или с низким весом.

Плюсы и минусы творога разной жирности

Вид творога Плюсы Минусы
Обезжиренный Меньше калорий, подходит при похудении Меньше витаминов, хуже усвоение кальция
Средней жирности Сбалансирован по питательности Не подходит при строгих диетах
Жирный Содержит витамины A, D, E Высокая калорийность, нагрузка на печень

Советы шаг за шагом: как выбрать качественный творог

  1. Читайте состав. В идеале он должен включать только молоко и закваску. Без консервантов и растительных жиров.

  2. Смотрите на цвет. Настоящий творог белый или слегка кремовый, без желтизны.

  3. Проверяйте консистенцию. Если продукт слишком влажный или тянется — это признак добавленных стабилизаторов.

  4. Пробуйте вкус. Качественный творог слегка кислит, но не имеет горечи.

  5. Храните правильно. В холодильнике не дольше трёх суток, лучше — в стеклянной ёмкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешёвого творога в пластиковой упаковке без маркировки.
    Последствие: риск получить продукт с пальмовым жиром или антибиотиками.
    Альтернатива: выбирать фермерский или проверенный бренд с сертификатом качества.
  • Ошибка: употребление творога ежедневно большими порциями.
    Последствие: перегрузка почек и нарушение водно-солевого баланса.
    Альтернатива: включать творог в рацион 3-4 раза в неделю, чередуя с кефиром, йогуртом и сыром.

А что если заменить творог?

Если организм плохо переносит молочные белки, можно выбрать альтернативы: соевый или кокосовый "творог", нежирный тофу, йогурты без лактозы. Они не уступают по белковому составу и подходят для вегетарианцев.

Мифы и правда о твороге

Миф 1. Обезжиренный творог полезнее обычного.
Правда: без жира теряются витамины A и D, а кальций усваивается хуже.

Миф 2. Творог можно есть в любых количествах.
Правда: переизбыток белка вреден для почек и печени.

Миф 3. Творог нельзя на ночь.
Правда: наоборот, лёгкий творожный ужин улучшает сон благодаря триптофану — аминокислоте, участвующей в выработке серотонина.

Три интересных факта

  1. В 100 г творога содержится столько же белка, сколько в двух яйцах.

  2. В старину творогом лечили ожоги и делали из него маски для лица.

  3. Чем выше кислотность молока при сворачивании, тем плотнее и кислее получается творог.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даже лёгкое обезвоживание снижает внимательность, а короткий сон на 15–20 минут повышает продуктивность сегодня в 15:43
Мозг не выдерживает XXI века: почему сосредоточенность стала роскошью

Узнайте, как улучшить концентрацию внимания и повысить продуктивность. Простые шаги, научно-доказанные методы и секреты от экспертов помогут побороть рассеянность.

Читать полностью » Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк советует вставать каждые 30–60 минут при работе за компьютером сегодня в 11:13
Сидеть стало опасно: кардиологи предупредили о скрытой угрозе привычного комфорта

Почему сидячая работа опасна для сердца и какие простые привычки помогут сохранить здоровье сосудов и энергию в течение дня.

Читать полностью » Потеря коллагена ускоряет старение кожи после 35 лет — Инна Коробкова сегодня в 10:28
Таймер молодости запускается в пубертате: как сохранить коллаген и упругость кожи надолго

Уже после 30 лет кожа теряет коллаген и упругость. Узнай, какие компоненты помогут замедлить хронобиологическое старение и сохранить свежесть лица.

Читать полностью » Стоматолог Вольберг предупредил, что кариес молочных зубов может повредить зачатки постоянных сегодня в 10:09
Здоровая улыбка формируется раньше, чем первый шаг: стоматологи раскрыли секрет

Почему чистить зубы ребёнку нужно с первого зуба и как выбрать безопасную пасту, чтобы сохранить здоровье и красивую улыбку с детства.

Читать полностью » Резкий отказ от сигарет снижает зависимость и стресс — нарколог Алёна Антонова сегодня в 9:28
Дым рассеивается — жизнь возвращается: советы нарколога, как побороть зависимость без срывов

Как бросить привычку без стресса и сохранить мотивацию, рассказала врач-нарколог и психотерапевт Алёна Антонова.

Читать полностью » Доктор Клименко предупредила, что артрит требует пересмотра подходов к диагностике и лечению сегодня в 9:05
Остеоартрит перестал быть болезнью пенсионеров: врачи бьют тревогу из-за новой тенденции

Почему артрит всё чаще диагностируют у тридцати- и сорокалетних людей и как современный образ жизни делает суставы уязвимыми.

Читать полностью » Замороженные овощи и ягоды сохраняют клетчатку и улучшают работу кишечника сегодня в 8:08
Морозильник — ваш новый гастроэнтеролог: как побороть запоры без лекарств и диет

Запоры — не приговор. Узнайте, как замороженные продукты могут стать отличным решением для улучшения пищеварения и экономии времени.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев назвал индивидуальную посуду средством личной гигиены сегодня в 8:01
Чай из чужой чашки — как поцелуй с микробами: врачи объяснили, почему риск реален

Почему врачи советуют использовать собственную посуду в кафе и ресторанах и как это помогает защитить здоровье без фанатизма.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Кашпо из дерева, бетона и ротанга требуют защиты от влаги
Спорт и фитнес
Исследование: регулярная растяжка снижает риск болей в пояснице на 30%
Авто и мото
NBC News: американцы всё чаще выигрывают суды с помощью искусственного интеллекта
Красота и здоровье
Через 3–5 дней после отказа от сладкого появляются головная боль и раздражительность — признаки сахарной ломки
Авто и мото
Эксперт Хайцеэр: менять шины стоит при температуре около +5 градусов
Наука
Миссия Чанъэ-6 доставила первые образцы с обратной стороны Луны
Туризм
Необычный маршрут в Самарской области — Муравьиные острова, созданные после строительства Волжской ГЭС
Красота и здоровье
Дерматологи: ребристость ногтей чаще связана с дефицитом витаминов B7 и железа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet