Раскрыты сроки падения цен на вторичное жильё, после чего они вновь устремятся ввысь

Стоимость вторичного жилья будут снижаться до ноября — таким прогнозом поделился с РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.
Ранее агентство недвижимости "Этажи" зафиксировало падение цен на квартиры большинстве городов-миллионников России в пересчёте на квадратный метр за последний месяц. Самым заметным оно стало в Санкт-Петербурге — на 3,2%.
"Говорить о снижении стоимости квадратного метра вторичного жилья в крупных городах не совсем правильно, поскольку сейчас падение цен носит больше ситуативный характер: речь идет о скидках конкретным покупателям. Если в августе и сентябре цена упадёт в среднем ещё на 2-3%, то тогда это можно будет назвать тенденцией. Подлинное же снижение цен на вторичном рынке наблюдается в сегменте элитного жилья, в экономе и комфорте такая тенденция не прослеживается", — объяснил Чурилов.
По его мнению, даже если тренд реальный, а не кажущийся, и усилится в августе, сентябре и октябре, цены на вторичку снизятся не более чем на 10-15%.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
Киодо: премьер-министр Японии Кисида отказался выдвигаться на второй срок
Японский премьер-министр Фумио Кисида не планирует избираться на новый срок на пост главы Либерально-демократической партии Японии на сентябрьских выборах. Об этом информирует крупнейшее японское агентство Киодо со ссылкой на источники.
Вулин: настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной
Настроения в европейских государствах на данный момент схожи с атмосферой перед Первой мировой войной. Только теперь увеличивается в размерах враждебное отношение к русскому народу. Об этом заявил сербский политик Александр Вулин, который занимает пост вице-премьера.
Во время съёмок "Джентльменов удачи" Леонов отказался сесть на верблюда
Во время съёмок фильма "Джентльмены удачи" в эпизоде, где Евгений Леонов должен был ехать верхом на верблюде, актёр на самом деле сидел на плечах кого-то из членов съёмочной группы.
Девочку из Екатеринбурга спасли, пересадив ей печень матери
Врачи в Екатеринбурге спасли отравившуюся девочку, пересадив ей печень матери.