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Цены на вторичное жильё будут снижаться до ноября, предрёк риелтор Чурилов
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Раскрыты сроки падения цен на вторичное жильё, после чего они вновь устремятся ввысь

Цены на вторичное жильё будут снижаться до ноября, предрёк риелтор Чурилов

Стоимость вторичного жилья будут снижаться до ноября — таким прогнозом поделился с РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее агентство недвижимости "Этажи" зафиксировало падение цен на квартиры большинстве городов-миллионников России в пересчёте на квадратный метр за последний месяц. Самым заметным оно стало в Санкт-Петербурге — на 3,2%.

"Говорить о снижении стоимости квадратного метра вторичного жилья в крупных городах не совсем правильно, поскольку сейчас падение цен носит больше ситуативный характер: речь идет о скидках конкретным покупателям. Если в августе и сентябре цена упадёт в среднем ещё на 2-3%, то тогда это можно будет назвать тенденцией. Подлинное же снижение цен на вторичном рынке наблюдается в сегменте элитного жилья, в экономе и комфорте такая тенденция не прослеживается", — объяснил Чурилов.

По его мнению, даже если тренд реальный, а не кажущийся, и усилится в августе, сентябре и октябре, цены на вторичку снизятся не более чем на 10-15%.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)

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