Раскрыты сроки падения цен на вторичное жильё, после чего они вновь устремятся ввысь

Стоимость вторичного жилья будут снижаться до ноября — таким прогнозом поделился с РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее агентство недвижимости "Этажи" зафиксировало падение цен на квартиры большинстве городов-миллионников России в пересчёте на квадратный метр за последний месяц. Самым заметным оно стало в Санкт-Петербурге — на 3,2%.

"Говорить о снижении стоимости квадратного метра вторичного жилья в крупных городах не совсем правильно, поскольку сейчас падение цен носит больше ситуативный характер: речь идет о скидках конкретным покупателям. Если в августе и сентябре цена упадёт в среднем ещё на 2-3%, то тогда это можно будет назвать тенденцией. Подлинное же снижение цен на вторичном рынке наблюдается в сегменте элитного жилья, в экономе и комфорте такая тенденция не прослеживается", — объяснил Чурилов.

По его мнению, даже если тренд реальный, а не кажущийся, и усилится в августе, сентябре и октябре, цены на вторичку снизятся не более чем на 10-15%.