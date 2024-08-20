В России одобрен ипотечный стандарт, он должен заработать с января 2025 года

С 2025 года ЦБ намерен запретить завышение стоимости ипотечного жилья

В июле комитет по стандартам банковской деятельности в июле стандарт ипотечного кредитования. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов раскрыл подробности "Известиям".

"Стандарт направлен на защиту прав и интересов ипотечных заёмщиков, он поможет решить проблему разных непрозрачных схем на рынке", — пояснил он.

Новыми правилами предусмотрен запрет размещения средств покупателей недвижимости на аккредитивах, где они не защищены системой страхования вкладов.

Банки не смогут учитывать кэшбэк в составе первоначального взноса. "Так мы боремся с практиками банков по обходу макронадбавок и требований ипотечных программ господдержки", — уточнил Данилов.

Ещё одна схема, которую ЦБ намерен пресекать — получение от застройщиков вознаграждения за снижение процентной ставки по ипотечному договору с одновременным завышением стоимости жилья.

Кое-что уже внедрено и успешно работает. Например, господдержка льготных программ ипотеки возможно лишь в том случае, если на эскроу-счёте размещена полная стоимость недвижимости.

Это, как и отказ в субсидировании сделок с переуступкой ДДУ, сделано ради того, чтобы дельцы не проводили часть денег "мимо кассы". "Рассчитываем, что это поможет в искоренении подобных "мутных" схем", — выразил надежду собеседник издания.

"Мы ожидаем, что ипотечный стандарт вступит в силу с января 2025 года", — заключил он.