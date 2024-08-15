Началось долгожданное снижение стоимости московского жилья

"Метриум": средняя цена квартир в Москве снизилась на 2,8% за месяц

Стоимость нового жилья в Москве снизилась на 2,8% за месяц, пишет "Газета.Ru" в четверг со ссылкой на данные компании "Метриум".

По итогам июля средняя цена квартир и апартаментов в столичных новостройках составляет 26,38 млн рублей, сообщил управляющий директор компании Руслан Сырцов.

По его словам, такие результаты стали во многом следствием увеличения доли бюджетных объектов (до 15 миллионов рублей) до 46,7% от общего объёма предложения. Кроме того, в сегментах комфорт- и бизнес-класса многие застройщики объявили большие скидки.

Самые доступные предложения в пределах "старой" Москвы:

Квартира: 5,9 млн рублей за 19,9 кв. м в Южном Бутово (юго-запад);

Апартамент: 4,1 млн рублей за 12,8 кв. м в Очаково-Матвеевском (запад).

В Новой Москве:

Квартира: 5 млн рублей за 20,9 кв. м в Филимонковском (Новомосковский административный округ)

Апартамент: 5,5 млн рублей за 23,9 кв. м в Московском (Новомосковский административный округ).