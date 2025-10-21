Больше цифр — не значит больше денег: кому поможет новый прожиточный минимум на Урале
Жить станет немного дороже, но и официальный прожиточный минимум вырастет. Согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, который опубликован на сайте Госдумы, прожиточный минимум в России увеличится почти на 7%. На основе этих данных можно рассчитать и предполагаемые цифры для Свердловской области.
Насколько вырастет прожиточный минимум
В следующем году всероссийский прожиточный минимум составит 18 939 рублей, что на 6,8% выше, чем в 2025-м (17 733 рубля).
Исходя из этих данных, в Свердловской области прожиточный минимум на душу населения может достичь 18 750 рублей - против 17 556 рублей в 2025 году.
Прогноз по категориям выглядит так:
Трудоспособное население: 20 437 рублей (в 2025 году — 19 136 рублей)
Пенсионеры: 16 124 рубля (в 2025 году — 15 098 рублей)
Дети: 18 187 рублей (в 2025 году — 17 029 рублей)
Пока это предварительные оценки, и точные цифры станут известны после официального утверждения региональных показателей.
"Прожиточный минимум в 2025 году в регионе был на 1% ниже федерального уровня, поэтому в 2026-м аналогичное соотношение сохранится", — отмечают аналитики URA. RU.
Почему это важно
Прожиточный минимум — не просто статистика. От него напрямую зависят социальные пособия, детские выплаты и доплаты к пенсиям.
Если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума, она имеет право на единое пособие.
Выплата из материнского капитала назначается, если доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов.
Пенсионеры получают социальную доплату, если их общий доход оказывается меньше установленного минимума по региону.
Как рассчитывается прожиточный минимум
С 2021 года прожиточный минимум определяется как 44,2% от медианной зарплаты. При этом каждый регион имеет право устанавливать собственный показатель — в зависимости от уровня цен, зарплат и других факторов. Поэтому где-то минимальный уровень жизни оказывается выше федерального, а где-то — ниже.
"В каждом регионе значения отличаются — всё зависит от уровня жизни и цен на товары первой необходимости", — уточняют специалисты.
