Больше цифр — не значит больше денег: кому поможет новый прожиточный минимум на Урале

Жить станет немного дороже, но и официальный прожиточный минимум вырастет. Согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, который опубликован на сайте Госдумы, прожиточный минимум в России увеличится почти на 7%. На основе этих данных можно рассчитать и предполагаемые цифры для Свердловской области.

Насколько вырастет прожиточный минимум

В следующем году всероссийский прожиточный минимум составит 18 939 рублей, что на 6,8% выше, чем в 2025-м (17 733 рубля).

Исходя из этих данных, в Свердловской области прожиточный минимум на душу населения может достичь 18 750 рублей - против 17 556 рублей в 2025 году.

Прогноз по категориям выглядит так:

Трудоспособное население: 20 437 рублей (в 2025 году — 19 136 рублей)

Пенсионеры: 16 124 рубля (в 2025 году — 15 098 рублей)

Дети: 18 187 рублей (в 2025 году — 17 029 рублей)

Пока это предварительные оценки, и точные цифры станут известны после официального утверждения региональных показателей.

"Прожиточный минимум в 2025 году в регионе был на 1% ниже федерального уровня, поэтому в 2026-м аналогичное соотношение сохранится", — отмечают аналитики URA. RU.

Почему это важно

Прожиточный минимум — не просто статистика. От него напрямую зависят социальные пособия, детские выплаты и доплаты к пенсиям.

Если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума, она имеет право на единое пособие .

Выплата из материнского капитала назначается, если доход на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов .

Пенсионеры получают социальную доплату, если их общий доход оказывается меньше установленного минимума по региону.

Как рассчитывается прожиточный минимум

С 2021 года прожиточный минимум определяется как 44,2% от медианной зарплаты. При этом каждый регион имеет право устанавливать собственный показатель — в зависимости от уровня цен, зарплат и других факторов. Поэтому где-то минимальный уровень жизни оказывается выше федерального, а где-то — ниже.