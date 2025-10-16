Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

Больше денег — больше надежд? Прожиточный минимум в Тюменской области подрос, но не всех это радует

В Тюменской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум вырастет на 6,5%

С 1 января 2026 года в Тюменской области увеличится прожиточный минимум — показатель вырастет на 6,5%. Соответствующее постановление утвердило правительство региона, сообщает официальный инфоцентр областных властей.

"Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2026 году составит 18 939 рублей. Величина прожиточного минимума установлена в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в сообщении.

Новые значения прожиточного минимума

Согласно документу, с 1 января 2026 года установлены следующие показатели:

  • для трудоспособного населения - 20,6 тыс. рублей;

  • для пенсионеров - 16,3 тыс. рублей;

  • для детей - 18,4 тыс. рублей.

Эти цифры будут действовать до конца 2026 года. Сейчас прожиточный минимум в регионе составляет 17,7 тысячи рублей.

Что означает повышение

Рост показателя повлияет на размер различных социальных выплат, пособий и компенсаций, которые рассчитываются исходя из величины прожиточного минимума. Эксперты отмечают, что индексация поможет частично компенсировать рост цен и уровень инфляции в регионе.

