Больше денег — больше надежд? Прожиточный минимум в Тюменской области подрос, но не всех это радует

С 1 января 2026 года в Тюменской области увеличится прожиточный минимум — показатель вырастет на 6,5%. Соответствующее постановление утвердило правительство региона, сообщает официальный инфоцентр областных властей.

"Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2026 году составит 18 939 рублей. Величина прожиточного минимума установлена в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в сообщении.

Новые значения прожиточного минимума

Согласно документу, с 1 января 2026 года установлены следующие показатели:

для трудоспособного населения - 20,6 тыс. рублей;

для пенсионеров - 16,3 тыс. рублей;

для детей - 18,4 тыс. рублей.

Эти цифры будут действовать до конца 2026 года. Сейчас прожиточный минимум в регионе составляет 17,7 тысячи рублей.

Что означает повышение

Рост показателя повлияет на размер различных социальных выплат, пособий и компенсаций, которые рассчитываются исходя из величины прожиточного минимума. Эксперты отмечают, что индексация поможет частично компенсировать рост цен и уровень инфляции в регионе.