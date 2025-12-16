Один поход в кафе всё испортил: россиянин вернулся из Азии и сделал неприятное открытие

Повседневные траты после возвращения в Россию для некоторых путешественников становятся поводом для постоянных сравнений. Цены в магазинах и кафе больше не воспринимаются изолированно — они автоматически соотносятся с опытом жизни за границей. Об этом рассказал путешественник Алексей Кутовой, поделившийся личными наблюдениями в блоге на платформе "Дзен".

"В два раза дешевле, чем в России"

По словам автора, после поездки по Вьетнаму и Таиланду он регулярно сопоставляет российские цены с азиатскими. Особенно заметной разница кажется в сфере общепита.

"Тут кофе дешевле 300 рублей уже не найдешь даже в самых дешевых сетях. Во Вьетнаме в хорошей кофейне — 150 рублей. Это просто один наглядный пример, но так во всем. В России почти все стало в два раза дороже", — посетовал путешественник.

Кутовой подчёркивает, что речь идёт не о разовых покупках, а о системной разнице в уровне повседневных расходов. По его ощущениям, аналогичные товары и услуги в странах Юго-Восточной Азии обходятся существенно дешевле, что особенно заметно при регулярных тратах.

Жильё и повседневный комфорт

Отдельное внимание автор уделил расходам на жильё и общему уровню жизни. По его словам, аренда во Вьетнаме позволяла тратить на месяц жизни сумму, сопоставимую с расходами в России, даже при наличии собственной квартиры.

"Только вот уровень комфорта совсем не тот. Там я жил у моря и мог питаться в кафешках, не готовя самостоятельно", — добавил Кутовой.

Таким образом, сопоставимый бюджет, по его наблюдениям, обеспечивает разное качество повседневной жизни. Возможность чаще питаться вне дома и жить рядом с морем становится важным фактором при оценке реальных расходов.

Таиланд и влияние курса валют

Говоря о Таиланде, путешественник отметил относительную стабильность местных цен. По его словам, стоимость товаров и услуг в стране на протяжении многих лет остаётся примерно на одном уровне. Однако для россиян эта стабильность ощущается иначе.

Как поясняет автор блога, рост расходов связан не столько с внутренними изменениями в Таиланде, сколько с колебаниями курса рубля. Именно валютный фактор, по его мнению, делает жизнь в стране заметно дороже для туристов и зимовщиков из России.