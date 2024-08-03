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В США отложили запуск грузового корабля Cygnus к МКС из-за непогоды
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Американская компания отложила старт ракеты к Международной космической станции

В США отложили запуск грузового корабля Cygnus к МКС из-за непогоды

Старт ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus на борту, направляющимся к Международной космической станции (МКС) отложен, как сообщила американская компания SpaceX. Изначально планировавшийся на субботу, запуск был перенесен на 4 августа из-за плохих погодных условий.

Как указано в официальном заявлении компании, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), старт с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида должен был произойти в 11:29 по времени восточного побережья США (18:29 мск).

Фото: earthobservatory.nasa.gov/NASA/Expedition 40 crew member (public domain)

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