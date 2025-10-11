Космос снова шепчет загадки: астрономы нашли странные кольца за гранью известных галактик

Астрономы вновь преподнесли сюрприз: при помощи данных радиотелескопа LOFAR и проекта гражданской науки Rad@home удалось обнаружить самый мощный и самый удалённый аномальный радиокруг из всех известных. Эта находка уже названа прорывом, ведь подобные объекты встречаются крайне редко и до сих пор остаются загадкой даже для специалистов.

Тайна "странных колец"

На первый взгляд снимки напомнили кадр из фильма "Прибытие" — те же мистические кольца, словно оставленные внеземной цивилизацией. Но на самом деле перед нами не артефакт инопланетян, а ОРЦ — Odd Radio Circles, или "странные радиокруги". Это гигантские образования слабого радиоизлучения, окружающие галактики и видимые лишь в радиодиапазоне.

Астрономы наблюдают их всего около шести лет, и до сих пор известно лишь несколько подтверждённых случаев. Каждый из них поражает масштабом — такие структуры в 10-20 раз превышают размеры Млечного Пути.

Радиокольца и сверхветра

Новое исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполагает, что радиокольца связаны с потоками так называемого сверхветра — мощных выбросов частиц и энергии, исходящих из активных ядер радиогалактик. Эти потоки сталкиваются с окружающей плазмой, формируя структуры удивительной симметрии и размеров.

ОРЦ состоят из намагниченной релятивистской плазмы и испускают слабое, но устойчивое радиоизлучение. Ранее предполагалось, что они могли возникать после слияния сверхмассивных чёрных дыр или даже целых галактик, когда ударные волны распространялись в межгалактической среде.

Рад J131346.9+500320 — рекордсмен

Главным героем нового открытия стал источник Rad J131346.9+500320. Его открыли участники гражданского проекта Rad@home Astronomy Collaboratory совместно с учёными из Университета Мумбаи. Этот объект находится на красном смещении около 0,94 — то есть, когда Вселенная была примерно вдвое моложе нынешней.

Он не только самый мощный, но и самый далёкий из всех известных радиоколец. Более того, у него не одно, а сразу два пересекающихся кольца — редчайшее явление, зафиксированное лишь однажды ранее.

LOFAR: европейский телескоп нового поколения

Открытие стало возможным благодаря LOFAR — низкочастотной антенной решётке, объединяющей сотни тысяч антенн по всей Европе. Этот радиотелескоп работает как гигантский интерферометр, создавая изображения неба с исключительной чувствительностью в диапазоне от 10 до 240 мегагерц.

Rad J131346.9+500320 стал первым объектом ORC, найденным с помощью LOFAR и первым случаем, когда подобное открытие сделано в рамках гражданской науки.

Другие космические гиганты

Помимо рекордного объекта, участники проекта Rad@home обнаружили ещё два необычных источника.

Rad J122622.6+640622 - гигант диаметром почти три миллиона световых лет, что в 25 раз больше нашей галактики. Его радиоисточник выбрасывает мощный джет, который внезапно изгибается, формируя кольцо диаметром около 100 тысяч световых лет. Rad J142004.0+621715 - объект протяжённостью 1,4 миллиона световых лет с похожей структурой: на конце одного джета виднеется кольцо из радиоизлучения, а с противоположной стороны — узкий, прямой поток.

Обе галактики расположены в плотных скоплениях, где взаимодействие джетов с горячей плазмой температурой в миллионы градусов вызывает образование сложных плазменных форм.

Сравнение наблюдаемых структур

Объект Диаметр Особенности Местоположение Rad J131346.9+500320 - Двойное кольцо, самый мощный ORC z≈0,94 Rad J122622.6+640622 около 3 млн св. лет Джет изгибается, формируя кольцо Скопление галактик Rad J142004.0+621715 около 1,4 млн св. лет Радиокольцо и узкий джет Плотная область космоса

Как работают гражданские астрономы

Участники проекта Rad@home — не профессионалы, а энтузиасты, которые обучаются онлайн и анализируют данные радиотелескопов. Они ищут необычные структуры на изображениях неба и отмечают кандидатов, которых затем проверяют учёные.

Такой подход не только экономит время исследователей, но и позволяет находить то, что пока недоступно алгоритмам машинного обучения.

"Эти открытия демонстрируют, что чёрные дыры и радиокольца — не отдельные диковинки, а часть более обширного семейства экзотических плазменных структур", — пояснил соавтор исследования, Национальный центр ядерных исследований, Пратик Дабхаде.

Советы шаг за шагом: как участвовать в проектах гражданской науки

Зарегистрируйтесь на платформе Rad@home или аналогичных инициативах (например, Zooniverse). Пройдите вводный курс и инструктаж по анализу радиоизображений. Изучайте снимки, помечайте необычные объекты и обсуждайте находки с кураторами. При подтверждении открытия вы становитесь соавтором научной публикации.

Так, многие открытия последних лет — от экзопланет до редких галактик — сделаны именно с помощью добровольцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять только алгоритмам анализа данных.

Последствие: уникальные структуры могут быть проигнорированы.

Альтернатива: использовать гибридный подход — автоматический поиск + проверка добровольцами.

А что если…

Что если радиокольца действительно связаны с "дыханием" галактик — процессом, когда чёрная дыра выталкивает вещество наружу, а затем оно возвращается обратно? Тогда перед нами не редкость, а новая глава в понимании эволюции Вселенной. Возможно, именно ОРЦ помогут связать активность сверхмассивных чёрных дыр с ростом галактик.

Плюсы и минусы метода гражданской науки

Плюсы Минусы Расширяет возможности наблюдений Требует обучения участников Повышает вовлечённость общества Риск ошибок при классификации Находит объекты, не замеченные ИИ Не всегда быстрый процесс

FAQ

Какую роль играет LOFAR в этих открытиях?

Он обеспечивает высокую чувствительность на низких радиочастотах и может фиксировать слабые сигналы, недоступные другим телескопам.

Сколько уже найдено ORC?

Подтверждённых примеров всего несколько десятков, и каждый требует отдельного изучения.

Можно ли увидеть их в оптическом диапазоне?

Нет, они проявляются исключительно в радиодиапазоне — обычный телескоп их не уловит.

Что даст новый проект SKA?

Он позволит открыть сотни подобных структур и исследовать их детально, вплоть до источников излучения.

Мифы и правда

Миф: радиокольца — доказательство присутствия инопланетян.

Правда: это природные структуры, формируемые плазменными потоками и сверхветрами.

Миф: такие явления уникальны для одной галактики.

Правда: похожие процессы могут происходить во многих активных радиогалактиках.

Миф: компьютеры находят всё.

Правда: человеческое зрение и интуиция по-прежнему незаменимы.

3 интересных факта

• Самое большое из обнаруженных радиоколец превышает Млечный Путь более чем в 20 раз.

• Радиационные потоки в таких системах движутся со скоростью, близкой к скорости света.

• Благодаря LOFAR и будущему телескопу SKA учёные ожидают многократный рост числа подобных открытий.

Исторический контекст

До 2019 года о радиокольцах не знали вовсе. Первые снимки, полученные австралийским телескопом ASKAP, вызвали бурю обсуждений. Тогда же появилось и их современное название — ORC. За шесть лет исследования прошли путь от догадок до первых моделей формирования этих структур, но ответы на ключевые вопросы пока впереди.