За пределами защитного магнитного поля Земли космос предстает не пустотой, а полем интенсивного излучения, способного перестраивать биохимию мозга незаметно для самого человека. Новое исследование, поддержанное NASA, показывает, что галактические космические лучи вызывают скрытые, специфические изменения в иммунных клетках мозга у самцов и самок, даже когда внешние признаки когнитивных нарушений отсутствуют. Эти данные ставят под сомнение упрощенные модели оценки рисков для астронавтов, отправляющихся в длительные полеты к Марсу или Луне.

Молчаливая перестройка иммунной системы мозга

Ученые из Университета Рочестера провели эксперимент на мышах, подвергнув их воздействию моделированных галактических космических лучей в лаборатории NASA Space Radiation Laboratory при Национальной лаборатории Брукхейвен. Под руководством исследователя Марка Осабутея команда применила метод единично-клеточного секвенирования РНК, чтобы проанализировать активность более 16 000 микроглии — resident-иммунных клеток головного мозга. Этот подход позволил увидеть, как излучение меняет работу генов в каждой отдельной клетке, а не в усредненной ткани.

Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, выявили четкое половое диморфизм в ответе на радиацию. У самцов изменения касались механизмов клеточного стресса и метаболизма, тогда как у самок наблюдалось более широкое подавление сигнальных путей иммунной системы. При этом ни одна из групп не показала признаков широкой воспалительной активации или измеримых поведенческих расстройств в момент проверки. Как отметил Осабутей, отсутствие видимых симптомов не означает отсутствия повреждений: клеточные перестройки протекают фоново, пока не достигнут критического порога.

Общий маркер: белок FKBP5

Несмотря на различия в конкретных путях, у обоих полов был выявлен общий молекулярный ответ: повышение уровня белка FKBP5 в коре головного мозга и зубчатой извилине. Эти участки мозга критически важны для когнитивных функций, обучения и памяти. Роль FKBP5 в данном контексте пока неясна: он может выступать как защитный механизм, помогающий клеткам адаптироваться к радиационному стрессу, или как индикатор накопления вреда, который проявится только спустя длительное время.

Профессор нейронаук М. Керри Обанион, ведущий эти исследования более 15 лет, подчеркивает, что ранее его команда уже обнаружила связь между космическим излучением и ускорением развития болезни Альцгеймера. «Мы знаем, что когнитивные изменения от воздействия космической радиации — реальный риск, — говорит Обанион. — Понимание того, как именно меняются клетки мозга и какие механизмы задействованы, позволит разработать меры защиты для астронавтов».

На данный момент наука не может утверждать, являются ли обнаруженные изменения иммунных клеток вредными, защитными или временными. Они могут быть лишь частью сложной адаптации, которая становится опасной только при хроническом воздействии, характерном для межпланетных перелетов. Это заставляет пересматривать подходы к оценке нейрональных рисков: биологический пол должен стать обязательным фактором при проектировании программ подготовки и защиты экипажей. Глубина этих изменений скрыта за спокойной поверхностью когнитивных тестов, и именно в этой тишине кроется главная угроза дальнему космосу.