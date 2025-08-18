Гигантская струя из чёрной дыры открыла загадку, пугающую астрономов

Астрономы впервые получили детальное изображение гигантской энергетической струи, прозванной "Оком Саурона". Этот снимок, на создание которого ушло более 15 лет, не только поражает своим видом, но и помогает понять тайну происхождения загадочных нейтрино — так называемых "частиц-призраков".

Что скрывается за космическим глазом

Источником сияющего объекта стал блазар PKS 1424+240. Он расположен в миллиардах световых лет от Земли и представляет собой сверхмассивную чёрную дыру, окружённую галактикой. Из её центра в космос вырываются потоки энергии, движущиеся почти со скоростью света и излучающие колоссальное количество гамма- и рентгеновских волн.

Главная особенность блазаров заключается в том, что их струи направлены почти строго на Землю. Именно это делает их невероятно яркими и "ослепительными" даже для современных телескопов.

15 лет ожидания

Впервые о PKS 1424+240 учёные узнали ещё в 1970-х, когда заметили радиоизлучение. Позднее, в 1988 году, объект официально классифицировали как блазар. Но лишь спустя десятилетия удалось заглянуть внутрь его струи.

Ключевым инструментом стало объединение данных, собранных с помощью сверхдлинной базовой решётки (VLBA) Национальной радиоастрономической обсерватории США. Десять радиотарелок, расположенных в разных штатах и на территориях страны, работали над одной целью: собрать мозаику из радиоволн в единый снимок.

"Когда мы реконструировали изображение, оно выглядело совершенно потрясающе", — отметил ведущий автор исследования, астроном Юрий Ковалёв из Института радиоастрономии Общества Макса Планка.

Сила магнитного поля

Фантастическая чёткость изображения стала возможной благодаря тому, что струя направлена на Землю почти идеально — под углом менее 0,6 градуса. Из-за этого её излучение усиливается в десятки раз благодаря эффектам теории относительности Эйнштейна. Учёные подсчитали, что на снимке джет выглядит примерно в 30 раз ярче, чем на самом деле.

Именно за эту зрелищность объект получил неофициальное название — "Око Саурона". Удивительно, но это не единственный случай: раньше в честь тёмного властелина Толкиена называли вулкан в Индийском океане и даже вид пираний.

Тайна нейтрино

Для астрономов PKS 1424+240 — настоящий космический вызов. Он считается самым ярким известным блазаром, способным излучать нейтрино.

Эти частицы-призраки почти не взаимодействуют с материей. Триллионы нейтрино проходят сквозь наши тела каждую секунду, оставаясь незамеченными. Их удаётся зафиксировать лишь с помощью гигантских подземных и подводных детекторов, но их природа до сих пор остаётся загадкой.

Сейчас учёные полагают, что именно магнитное поле блазара разгоняет протоны до предельных скоростей, превращая их в нейтрино. Однако, чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, потребуются новые наблюдения.