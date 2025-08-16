Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:22

Магнитный щит "Глаза Саурона": как магнитное поле блазара разгоняет частицы до невероятных скоростей

"Глаз Саурона" во Вселенной: блазар раскрыл источник мощных гамма-лучей и нейтрино

Ученые зафиксировали во Вселенной объект, напоминающий "Глаз Саурона” из знаменитой киноэпопеи, и, возможно, только что решили многолетнюю космическую загадку. Новое, впечатляющее изображение космического джета помогло астрономам раскрыть тайну необычно ярких гамма-лучей высокой энергии и нейтрино, исходящих от загадочного небесного объекта. Источником этого поразительного явления является блазар — активное ядро галактики, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая материю.

Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, помогает понять, как блазар PKS 1424+240 может быть одним из самых ярких источников гамма-лучей высокой энергии и космических нейтрино. Этот блазар, расположенный в миллиардах световых лет от нас, долгое время ставил в тупик астрономов своими странностями.

Противоречие: яркое свечение и медленные радиоструи

Одной из главных загадок было то, что, несмотря на мощнейшее излучение нейтрино и высокоэнергетических гамма-лучей, его радиоструи двигались относительно медленно. Это противоречило существующим представлениям о природе блазаров и механизмах генерации энергии в таких объектах.

Благодаря 15-летним ультраточным радионаблюдениям, проводимым с использованием техники, соединяющей радиотелескопы по всему миру, чтобы создать виртуальный телескоп размером с Землю, исследователям удалось собрать детальное изображение струи, вырывающейся из блазара, с уникальным разрешением.

"Реконструировав изображение, мы были поражены. Мы никогда не видели подобного — почти идеальное тороидальное магнитное поле со струей, направленной прямо на нас", — говорит Юрий Ковалев, главный автор исследования и руководитель проекта MuSES в Институте радиоастрономии Макса Планка.

Удачное направление джета позволило ученым заглянуть внутрь него. Анализ поляризованных радиосигналов помог команде исследователей построить подробную структуру магнитного поля струи. Именно эта структура, по мнению ученых, играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий.

"Решение этой загадки подтверждает, что активные галактические ядра со сверхмассивными черными дырами являются мощными ускорителями не только электронов, но и протонов — источника наблюдаемых нейтрино высокой энергии", — заключает Юрий Ковалев, подводя итог проделанной работе.

Программа MuSES: соединение телескопов для изучения далеких объектов

Ученые применяют технику, соединяющую радиотелескопы по всему миру, чтобы создать виртуальный телескоп размером с Землю, что позволяет изучать детали далеких космических струй. Эта программа под названием MuSES, возглавляемая Юрием Ковалевым, играет ключевую роль в исследовании.

"Когда мы начинали программу, идея напрямую связать струи дальних черных дыр с космическими нейтрино казалась научной фантастикой. Сегодня наши наблюдения превращают это в реальность", — говорит Антон Цензус, сооснователь программы, указывая на прорыв в понимании природы космоса.

Интересные факты о черных дырах и блазарах:

  • Блазары — это один из самых мощных типов объектов во Вселенной.
  • Черные дыры в центрах галактик могут иметь массу, в миллиарды раз превышающую массу Солнца.
  • Космические нейтрино — это элементарные частицы, которые почти не взаимодействуют с материей.
  • Изучение блазаров позволяет лучше понять процессы, происходящие в экстремальных условиях космоса.

Открытие структуры магнитного поля в джете блазара PKS 1424+240 является значительным шагом в понимании механизмов генерации энергии в этих мощных объектах. Это подтверждает гипотезу о том, что активные галактические ядра со сверхмассивными черными дырами являются источниками высокоэнергетических частиц, включая нейтрино. Дальнейшие исследования этого загадочного объекта, несомненно, принесут новые открытия и помогут лучше понять природу Вселенной.

