Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Радиотелескоп ночью
Радиотелескоп ночью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:28

Пыль с пустотой внутри: что скрывали миллиарды лет космоса

Журнал Astronomy and Astrophysics Review сообщил о необычной структуре космической пыли

Космос всегда манил человека своей загадочностью. Новые открытия показывают, что даже то, что считалось давно понятным, может удивить. Так произошло с космической пылью — мельчайшими частицами, которые играют ключевую роль в формировании звёзд, планет и комет.

Космическая пыль: неожиданное открытие

Международная команда исследователей выяснила, что частицы пыли, из которых строится основа будущих планетных систем, имеют необычную структуру. Вместо плотных микроскопических камешков они оказались больше похожи на крошечные губки с огромным количеством пустот.

Научный труд, опубликованный в журнале Astronomy and Astrophysics Review, описывает эти частицы как "пушистые маленькие губки". Подобная структура меняет представления о том, как молекулы могут закрепляться на поверхности пыли и взаимодействовать между собой.

Данные миссии Rosetta

Особенно показателен опыт Европейского космического агентства. Аппарат Rosetta исследовал комету 67P/Чурюмова — Герасименко и зафиксировал пылевые частицы с пористостью выше 99%. Это значит, что вещество состоит почти полностью из пустоты.

"Эта повышенная пористость может принципиально изменить понимание того, как молекулы образуются и развиваются в космосе, из-за значительно большей площади поверхности", — сказал ведущий автор, доктор Алексей Потапов.

Почему открытие так важно

До сих пор считалось, что космическая пыль — это компактные частицы, на которых происходят элементарные химические реакции. Но если их структура губчатая, то поверхность для этих процессов оказывается значительно больше. А значит, условия для образования воды, органики и других ключевых соединений во Вселенной меняются радикально.

Некоторые учёные считают, что из-за слишком высокой пористости такие частицы могут быть холодными и хрупкими. В этом случае процесс формирования планет мог бы идти иначе. Научное сообщество пока не пришло к единому мнению.

Сравнение: плотная и пористая пыль

Характеристика Плотные частицы Пористые частицы
Структура Компактные, твёрдые "Губчатые", с пустотами
Площадь поверхности Ограниченная Значительно увеличенная
Устойчивость Более прочные Хрупкие, ломкие
Роль в химии Ограниченные реакции Повышенный потенциал для синтеза

Советы шаг за шагом: как изучают космическую пыль

  1. Использование телескопов — оптические и радиотелескопы фиксируют облака пыли в туманностях.

  2. Запуск космических аппаратов — миссии ESA и NASA собирают образцы или проводят дистанционный анализ.

  3. Лабораторное моделирование — учёные воссоздают условия космоса в вакуумных камерах.

  4. Компьютерные симуляции — моделирование помогает проверить, как пыль взаимодействует с молекулами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать пыль исключительно плотной.

  • Последствие: неверные модели формирования звёзд и планет.

  • Альтернатива: включение данных о пористости в современные расчёты.

  • Ошибка: игнорировать исследования миссии Rosetta.

  • Последствие: упущение ключевых данных о строении вещества.

  • Альтернатива: использовать результаты Rosetta и готовящейся миссии Comet Interceptor.

А что если…

Если подтвердится, что почти вся космическая пыль имеет "губчатую" структуру, это изменит сценарий возникновения жизни. Вещество с большой площадью поверхности способно удерживать больше молекул воды и органики. Это значит, что вероятность зарождения биохимических процессов во Вселенной выше, чем предполагалось ранее.

Плюсы и минусы пористой пыли

Плюсы Минусы
Большая площадь для химических реакций Хрупкость частиц
Ускоренное образование сложных молекул Возможная нестабильность в экстремальных условиях
Новые данные для космохимии Трудности лабораторного воспроизведения

FAQ

Как выбрать метод исследования космической пыли?
Для глобальных процессов подойдут телескопы, для детальных — миссии с зондами и лабораторные эксперименты.

Сколько стоит миссия по изучению пыли?
Бюджет колеблется от сотен миллионов до миллиардов долларов. Например, миссия Rosetta обошлась примерно в 1,4 млрд евро.

Что лучше: дистанционные наблюдения или реальные образцы?
Оба подхода важны. Дистанционные методы показывают масштаб, а образцы позволяют понять химию.

Мифы и правда

  • Миф: космическая пыль однообразна.
    Правда: её состав и структура сильно различаются.

  • Миф: пыль бесполезна для науки.
    Правда: именно она служит основой для звёзд и планет.

  • Миф: лаборатории не могут воспроизвести космос.
    Правда: современные камеры позволяют точно имитировать вакуум и низкие температуры.

3 интересных факта

  1. В атмосфере Земли ежедневно оседает до 40 тонн космической пыли.

  2. Многие метеориты содержат такие же пористые структуры, как частицы у кометы 67P.

  3. В некоторых звёздных системах пылевые диски заметны даже с Земли в телескопы.

Исторический контекст

  • В 1950-х астрономы впервые предположили, что пыль играет ключевую роль в охлаждении межзвёздных облаков.

  • В 1980-х запуски спутников IRAS и COBE подтвердили существование обширных пылевых структур.

  • В 2014 году Rosetta впервые в истории вышла на орбиту кометы и провела уникальные замеры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты обнаружили системы адаптации древних земледельцев к засушливому климату вчера в 22:18

Когда земля иссыхала, они только богатели: история удивительного выживания древних

Новое исследование показывает, что древние жители Мукиша не просто выживали во времена засух, а находили изящные стратегии для процветания.

Читать полностью » В перуанских Андах обнаружен новый вид опоссума с уникальными чёрными отметинами вчера в 21:31

Тайна перуанских Анд раскрыта: учёные нашли новый вид, который переписал историю

В перуанских Андах исследователи случайно нашли животное, которого никто прежде не видел. Теперь это признано новым видом опоссума.

Читать полностью » Фольклорные вспышки света могут объясняться микромолниями вчера в 21:08

Древние легенды рассыпались в прах: учёные нашли научное объяснение болотным огонькам

Учёные предложили неожиданное объяснение легендарным болотным огонькам. Оказалось, что за мистикой может скрываться явление, известное физике.

Читать полностью » Динозавры меняли русла рек Северной Америки своим присутствием вчера в 20:57

Как природа отомстила динозаврам: после их исчезновения реки изменились до неузнаваемости

Новое исследование связывает исчезновение динозавров с изменением русел рек в Северной Америке. Могли ли они быть "экосистемными инженерами"?

Читать полностью » В эдиакарских отложениях найдены доказательства существования древних губок вчера в 20:05

Губки правили миром раньше, чем мы думали: открытие переписало историю зарождения жизни

Редкие стераны C30 и C31 в эдиакарских породах указывают на древних губок — вероятно, одних из первых животных Земли. Как учёные это доказали?

Читать полностью » На Луне нашли тысячи кратеров с драгоценными металлами вчера в 19:54

От астероидов к Луне: новый способ добычи редких металлов может перевернуть всю индустрию

Исследование показывает: тысячи лунных кратеров могут содержать платиновые металлы и воду. Луна становится более доступной и перспективной целью для космического майнинга.

Читать полностью » Разумные цивилизации в нашей галактике могут быть крайне редки вчера в 19:27

Жизнь во Вселенной — редкость: почему появление разумной цивилизации — это как выигрыш в лотерею

Новое исследование утверждает: разумные цивилизации в нашей галактике крайне редки. Что делает Землю уникальной и каковы наши шансы встретить соседей?

Читать полностью » В древнем Гиппосе обнаружен клад византийских украшений и монет VII века вчера в 18:41

Тайны древнего города раскрыты: почему византийцы спрятали золото на Голанских высотах

Археологи нашли клад из 97 золотых монет и украшений византийской эпохи в древнем городе Гиппос. Что скрывают сокровища VII века?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Автоматические кормушки помогают сохранить режим питания у кошек
Технологии

FTC подала жалобу на приложение Sendit за обман подписчиков и сбор данных детей
Туризм

Великий Шёлковый путь: как Китай стал центром мировой торговли и культуры
УрФО

"Россия" открывает чартерные рейсы Челябинск — Шарм-эль-Шейх с 8 октября
Культура и шоу-бизнес

Аарон Файперс вовлёк Чарли Шина и Брэнди Глэнвилл в развод с Дениз Ричардс
Еда

Салат с курицей, авокадо и грейпфрутом получается сочным
Дом

Хлор улетучивается при кипячении и не превращается в токсичные соединения
Садоводство

Ароматические растения помогают отпугнуть азиатских шершней на огороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet