Глобальная угроза: почему человечество не замечает главной космической опасности

Профессор Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его коллеги утверждают, что воздушные взрывы — события, при которых космическое тело взрывается в атмосфере, не достигая поверхности, — изучены гораздо хуже, чем удары, образующие кратеры.

"Касательные удары вызывают катастрофические разрушения из-за экстремальных температур и давления", — говорит Кеннетт.

Но они не всегда оставляют кратеры, что делает их сложными для обнаружения.

Невидимые, но разрушительные

Такие взрывы оставляют косвенные следы:

расплавленное стекло и сферулы, образовавшиеся при высоких температурах.

ударный кварц с трещинами, характерными для сверхвысокого давления.

редкие элементы и минералы, попавшие на Землю с кометами.

Эти признаки были найдены в разных точках планеты — от глубоководных отложений Северной Атлантики до руин древних городов.

Открытие в океане

В журнале PLOS One опубликованы данные о следах удара в заливе Баффина (Гренландия). Это первое прямое свидетельство космического взрыва эпохи позднего дриаса (12 800 лет назад).

"Материал разлетелся по всей планете, осев в виде тонкого слоя, который мы теперь находим", — объясняет Кеннетт.

Событие могло вызвать глобальное похолодание, вымирание мегафауны и сдвиги в истории человечества.

Тайна озера Перкинс

В Луизиане обнаружена впадина, которая может быть первым известным кратером позднего дриаса. Исследования показали:

сферулы и ударный кварц в донных отложениях.

радиоуглеродное датирование подтверждает возраст события.

Но ученые осторожны: нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить гипотезу.

Тунгуска и Талль-эль-Хаммам: новые доказательства

Тунгусский феномен (1908 год) — единственный задокументированный воздушный взрыв. Теперь найдены кварц с трещинами, сферулы и расплавленный металл.

Талль-эль-Хаммам (3600 лет назад) — кварцевые зерна с уникальными деформациями указывают на мощный взрыв, сравнимый с ядерным ударом.

"Такие события случаются чаще, чем прямые удары, и могут быть гораздо разрушительнее", — подчеркивает Кеннетт.

Но их почти не изучают, хотя риски для человечества огромны.