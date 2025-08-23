Глобальная угроза: почему человечество не замечает главной космической опасности
Профессор Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его коллеги утверждают, что воздушные взрывы — события, при которых космическое тело взрывается в атмосфере, не достигая поверхности, — изучены гораздо хуже, чем удары, образующие кратеры.
"Касательные удары вызывают катастрофические разрушения из-за экстремальных температур и давления", — говорит Кеннетт.
Но они не всегда оставляют кратеры, что делает их сложными для обнаружения.
Невидимые, но разрушительные
Такие взрывы оставляют косвенные следы:
- расплавленное стекло и сферулы, образовавшиеся при высоких температурах.
- ударный кварц с трещинами, характерными для сверхвысокого давления.
- редкие элементы и минералы, попавшие на Землю с кометами.
Эти признаки были найдены в разных точках планеты — от глубоководных отложений Северной Атлантики до руин древних городов.
Открытие в океане
В журнале PLOS One опубликованы данные о следах удара в заливе Баффина (Гренландия). Это первое прямое свидетельство космического взрыва эпохи позднего дриаса (12 800 лет назад).
"Материал разлетелся по всей планете, осев в виде тонкого слоя, который мы теперь находим", — объясняет Кеннетт.
Событие могло вызвать глобальное похолодание, вымирание мегафауны и сдвиги в истории человечества.
Тайна озера Перкинс
В Луизиане обнаружена впадина, которая может быть первым известным кратером позднего дриаса. Исследования показали:
- сферулы и ударный кварц в донных отложениях.
- радиоуглеродное датирование подтверждает возраст события.
Но ученые осторожны: нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить гипотезу.
Тунгуска и Талль-эль-Хаммам: новые доказательства
- Тунгусский феномен (1908 год) — единственный задокументированный воздушный взрыв. Теперь найдены кварц с трещинами, сферулы и расплавленный металл.
- Талль-эль-Хаммам (3600 лет назад) — кварцевые зерна с уникальными деформациями указывают на мощный взрыв, сравнимый с ядерным ударом.
"Такие события случаются чаще, чем прямые удары, и могут быть гораздо разрушительнее", — подчеркивает Кеннетт.
Но их почти не изучают, хотя риски для человечества огромны.
