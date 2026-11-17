Соблюдение четких временных интервалов между визитами к косметологу является критическим фактором для достижения желаемого эстетического результата, рассказала косметолог, руководитель клиники, бьюти-эксперт Василина Миронова. В комментарии для NewsInfo специалист пояснила, что чрезмерная частота процедур может нарушить естественные процессы регенерации и привести к нежелательным последствиям для внешности.

По словам эксперта, график посещений косметолога напрямую зависит от интенсивности воздействия на ткани. Для базовых уходовых манипуляций, таких как поверхностные пилинги или легкая мезотерапия, стандартный перерыв составляет от 10 до 14 дней. Этого времени достаточно для увлажнения и мягкой стимуляции дермы.

В то же время более агрессивное омоложение лица с помощью аппаратов требует длительного восстановления. При использовании лазерных шлифовок или игольчатого РФ-лифтинга интервал между сеансами должен составлять от четырех до шести недель, что обусловлено циклом выработки нового коллагена.

"Самое главное правило любого врача, что кожа не полигон для экспериментов, а это очень сложная биологическая система. Поэтому лучший результат — не скорость. А грамотный план, грамотная стратегия с четким соблюдением циклов обновления наших клеток", — отметила Миронова.

Особое внимание косметолог уделила сочетанию различных методик. Например, аппаратные процедуры рекомендуется проводить до инъекций ботулотоксина, либо выдерживать паузу не менее месяца после них. В противном случае нагрев тканей ускорит выведение препарата из организма.

Аналогичная ситуация складывается с филлерами: при их сочетании с аппаратной косметологией лучше подождать полтора-два месяца. При этом даже качественный антивозрастной уход требует умеренности. Специалист подчеркнула, что инъекции ботокса или контурную пластику не стоит повторять чаще одного раза в полгода, чтобы избежать эффекта "перебора".

Важно помнить, что состояние кожных покровов зависит не только от манипуляций в кабинете врача, но и от общего здоровья организма. На скорость восстановления после вмешательств часто влияют внутренние ресурсы, включая витамины для регенерации кожи, которые поступают с пищей.

Кроме того, современные специалисты все чаще обращают внимание на биологические часы, определяющие пики активности деления клеток. В эстетической медицине также появляются новые спорные направления, такие как использование биоматериалов, однако инъекции сомнительного происхождения часто подвергаются критике со стороны профессионального сообщества.

"Если мы филеры с аппараткой будем сочетать, то лучше выждать полтора-два месяца. Если мы говорим про чистое введение, например, ботулотоксин. Лучше делать раз в полгода", — пояснила эксперт.

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