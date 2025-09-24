Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Безоперационная подтяжка мезонитями
Безоперационная подтяжка мезонитями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:42

Уколы красоты обернутся бедой: когда косметолог без лицензии опаснее самой процедуры

Косметолог Валерия Алифанова: лицензия клиники снижает риск осложнений при процедурах

Косметология сегодня предлагает сотни процедур для сохранения молодости и коррекции внешности. Но вместе с этим растёт и риск столкнуться с неквалифицированными исполнителями, работающими в непроверенных условиях. Ошибка при выборе специалиста может стоить не только красоты, но и здоровья.

На что обратить внимание при выборе косметолога

Первое, что стоит проверить, — лицензия клиники. Документы подтверждают, что помещение соответствует санитарным нормам, оснащено бактерицидными лампами и проходит регулярный контроль. В домашних условиях невозможно обеспечить необходимую стерильность.

"Лицензия гарантирует, что помещение подходит под санитарные нормы и с бактерицидными лампами и проходит регулярные проверки", — пояснила врач-косметолог Валерия Алифанова.

Также важно убедиться в квалификации самого специалиста. У профессионального врача всегда есть дипломы и сертификаты, подтверждающие образование.

"По-настоящему профессиональный врач всегда работает "в белую" и не скрывает свою квалификацию", — подчеркнула косметолог Валерия Алифанова.

Сравнение: клиника или "домашние услуги"

Критерий Клиника с лицензией Процедуры на дому
Уровень стерильности Высокий, есть проверки Минимальный, без контроля
Документы и лицензии В обязательном порядке Чаще всего отсутствуют
Аптечка и оборудование Наличие обязательное Может не быть
Юридическая защита Договор и компенсация Нет гарантий
Риск осложнений Минимизирован Повышен

Советы шаг за шагом

  1. Перед записью уточните наличие лицензии у клиники.

  2. Запросите у врача документы об образовании и сертификаты.

  3. Обратите внимание на препараты: у них должны быть регистрационные удостоверения и упаковки.

  4. Осмотрите кабинет: расходные материалы должны быть одноразовыми, а помещение — дезинфицированным.

  5. Всегда заключайте договор перед процедурой.

  6. Уточните возможные последствия и противопоказания.

  7. Сравните цены — слишком низкие должны насторожить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать лицензию → риск инфекций и осложнений → выбирать сертифицированную клинику.

  • Довериться низкой цене → поддельные или просроченные препараты → проверять документы и упаковки.

  • Не подписать договор → отсутствие компенсации при осложнениях → заключить официальный договор.

FAQ

Как выбрать надёжного косметолога?
Нужно проверить лицензию клиники, дипломы специалиста и условия работы кабинета.

Сколько стоит инъекционная процедура в клинике?
Цена зависит от препарата и региона, но в среднем дороже домашних услуг на 20-40%.

Что лучше: салон или медицинская клиника?
Клиника безопаснее, так как контролируется санитарными нормами и имеет юридическую ответственность.

Мифы и правда

Миф: если косметолог работает дома, это не опаснее клиники.
Правда: дома невозможно обеспечить стерильность и юридическую защиту.

Миф: низкая цена не влияет на качество.
Правда: часто дешёвые услуги связаны с экономией на препаратах и оборудовании.

Миф: "уколы красоты" — простая процедура.
Правда: это медицинское вмешательство с рисками, требующее знаний анатомии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Настой из скорлупы какао-бобов богат полифенолами и минералами — магнием, калием и железом вчера в 19:51

Настой из какао удивит вас: откройте для себя секрет бодрости без кофеина!

Настой из какао — это не просто вкусный напиток, но и источник здоровья. Узнайте, как он благоприятно влияет на организм и прост в приготовлении.

Читать полностью » Дерматологи: до 90% возрастных изменений кожи связаны с ультрафиолетом вчера в 18:48

Тысячи баночек не спасут: ошибка, которая оборачивается морщинами

Узнайте, как правильно ухаживать за кожей, избегая распространенных мифов и ошибок! Поддержите здоровье кожи с помощью простых шагов.

Читать полностью » Кефир на ночь улучшает сон благодаря триптофану вчера в 18:43

Лучший вечерний напиток для иммунитета и костей — он есть в каждом магазине

Кефир полезен для микрофлоры и сна, но у него есть и ограничения. Узнайте, с чем его лучше сочетать и когда стоит отказаться от напитка.

Читать полностью » Белый рис имеет высокий гликемический индекс, бурый помогает дольше сохранять сытость вчера в 17:38

Слишком мягкий рис превращается в сахарную бомбу: вот чем это опасно

Рис может быть как другом, так и врагом для здоровья. Один его сорт даёт энергию и насыщает, другой — вызывает голод и усталость.

Читать полностью » Через два месяца щётка теряет эффективность и становится источником бактерий вчера в 17:29

Невидимая опасность в ванной: как старые щётки разрушают зубы и дёсны

Забудьте о старых щетках! Откройте тайны ухода за зубами и узнайте, как выбрать щётку и когда её менять для здоровья полости рта.

Читать полностью » Нутрициолог: усталость и бледность кожи могут указывать на дефицит железа вчера в 16:43

Дефицит железа тихо разрушает здоровье: как заметить раньше времени

Усталость и бледность кожи могут быть симптомами дефицита железа. Узнайте о важных признаках, продуктах и методах восполнения микроэлемента.

Читать полностью » Учёные: гвоздика показала самый высокий антиоксидантный рейтинг ORAC вчера в 16:26

Ягоды уступили место: главный источник антиоксидантов скрывался прямо на кухне

Ягоды давно в списке суперфудов, но неожиданно простая специя обошла их по силе. Узнай, кто новый лидер в мире антиоксидантов.

Читать полностью » Главные оттенки осени-2025 для брюнеток — шоколадные, кофейные и пряные вчера в 15:41

Осень диктует моду: семь оттенков, которые меняют правила игры для брюнеток

Сентябрь - идеальное время для смены имиджа! Узнайте, какие 7 шоколадных оттенков помогут вернуть блеск и глубину вашему образу этой осенью.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Электромобиль Nissan Leaf получил награду Wards за силовую установку 2025 года
Еда

Говядина с картофелем в духовке с добавлением помидоров и сыра получается сочной
Культура и шоу-бизнес

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме Джии Копполы "Perfect" — The Hollywood Reporter
Еда

Салата Эдельвейс без майонеза с курицей и овощами получается нежный
Садоводство

Жасмин символизирует чистоту и любовь в разных странах — культурологи отмечают значение растения
Питомцы

Ветеринар: лейкоз у собак разрушает иммунитет и поражает костный мозг
Наука

NASA: миссия VIPER к южному полюсу Луны перенесена на 2027 год
Авто и мото

"За рулём": прокачка тормозов нужна после любого ремонта контура
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet