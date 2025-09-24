Уколы красоты обернутся бедой: когда косметолог без лицензии опаснее самой процедуры

Косметология сегодня предлагает сотни процедур для сохранения молодости и коррекции внешности. Но вместе с этим растёт и риск столкнуться с неквалифицированными исполнителями, работающими в непроверенных условиях. Ошибка при выборе специалиста может стоить не только красоты, но и здоровья.

На что обратить внимание при выборе косметолога

Первое, что стоит проверить, — лицензия клиники. Документы подтверждают, что помещение соответствует санитарным нормам, оснащено бактерицидными лампами и проходит регулярный контроль. В домашних условиях невозможно обеспечить необходимую стерильность.

"Лицензия гарантирует, что помещение подходит под санитарные нормы и с бактерицидными лампами и проходит регулярные проверки", — пояснила врач-косметолог Валерия Алифанова.

Также важно убедиться в квалификации самого специалиста. У профессионального врача всегда есть дипломы и сертификаты, подтверждающие образование.

"По-настоящему профессиональный врач всегда работает "в белую" и не скрывает свою квалификацию", — подчеркнула косметолог Валерия Алифанова.

Сравнение: клиника или "домашние услуги"