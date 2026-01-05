Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Педикюр с нежным розовым лаком для ногтей
Педикюр с нежным розовым лаком для ногтей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:17

Пугающий тренд среди россиянок набирает обороты — врачи уже бьют тревогу

Россиянки начали массово укорачивать пальцы стопы ради эстетики — Mash

Начало 2026 года в России оказалось отмечено неожиданным и тревожным трендом. После новогодних праздников врачи столкнулись с наплывом пациенток с переломами и последствиями хирургических вмешательств, которые были сделаны не по медицинским показаниям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Эффект Золушки" как новая мода

По данным источника, тысячи девушек по всей стране сознательно шли на переломы пальцев стопы, чтобы затем укоротить их хирургическим путём. Цель таких операций — добиться более "эстетичной" формы стопы, востребованной в том числе среди футфетишистов. Стоимость подобных процедур начинается от 150 тысяч рублей, и спрос на них, по словам врачей, заметно вырос.

Медики подчёркивают, что ещё недавно подобные операции проводились исключительно по медицинским показаниям. Теперь же пациенты добровольно просят изменить длину второго и третьего пальцев, считая их визуально "лишними" или несоразмерными.

Медицинские риски и предупреждения специалистов

Врачи называют этот тренд "эффектом Золушки" и предупреждают о серьёзных последствиях для здоровья. Специалисты отмечают, что вмешательство в структуру стопы нарушает естественную биомеханику движения. В результате сбивается мышечный баланс, увеличивается нагрузка на суставы и связки, что может привести к хроническим проблемам.

Кроме того, возможны осложнения в виде так называемого "задранного пальца" и дальнейшей деформации стопы.

Последствия, которые не останавливают

Несмотря на предупреждения, потенциальные риски не останавливают желающих изменить внешность. Пациенток не пугают ни сильная боль после операций, ни онемение, ни снижение подвижности пальцев.

