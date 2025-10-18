Гормон, который решает всё: от сна до настроения — зачем проверять уровень кортизола

Многие знают кортизол как "гормон стресса", однако его роль в организме куда шире. Этот гормон помогает нам не только справляться с эмоциональными перегрузками, но и участвует в ключевых обменных процессах — от регуляции уровня сахара в крови до поддержки иммунитета. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, как правильно сдавать анализ на кортизол, какие существуют нормы и что может означать отклонение от них.
"Анализ слюны врач может порекомендовать, если нужно оценить колебания уровня кортизола в динамике — например, в течение дня или даже нескольких дней", — пояснила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
Зачем нужен кортизол
Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками. Его основная задача — помочь организму адаптироваться к стрессу. В момент опасности или сильного волнения кортизол ускоряет обмен веществ: белки, жиры и углеводы превращаются в энергию, снабжая ею клетки мозга и мышцы.
Однако хронический стресс, неправильный сон и переутомление приводят к тому, что уровень гормона повышается постоянно, а это уже может стать угрозой для здоровья. Избыток кортизола вызывает бессонницу, набор веса, повышает давление и уровень сахара в крови.
С другой стороны, дефицит гормона сопровождается слабостью, апатией и снижением работоспособности — организм попросту не может мобилизовать силы даже в сложной ситуации.
Как проверить уровень кортизола
Определить уровень кортизола можно по анализу крови, слюны или мочи.
-
Кровь - "золотой стандарт" диагностики. Тест показывает уровень гормона в момент взятия образца и помогает оценить работу надпочечников.
-
Слюна - используется для наблюдения за динамикой гормона в течение дня. Такой способ удобен, если врач хочет оценить естественные колебания уровня кортизола.
-
Моча за сутки - показывает, сколько гормона вырабатывается организмом за 24 часа.
"Анализ суточной мочи на кортизол назначают, когда нужно понять, сколько кортизола суммарно вырабатывается за сутки. Точно определить, какой анализ нужен, помогает врач — это зависит от целей исследования", — уточнила Демьяновская.
Как подготовиться к анализу
Специальной подготовки не требуется, но есть несколько рекомендаций:
-
Сдавайте кровь утром, строго натощак - уровень кортизола к этому времени максимально информативен.
-
За сутки до анализа избегайте стрессов и физических нагрузок.
-
Не курите и не употребляйте кофе за 3-4 часа до сдачи крови.
-
Если принимаете гормональные препараты, обязательно предупредите врача.
По данным лаборатории "Гемотест", в этом году анализ крови на кортизол сдали на 25% меньше жителей Новосибирской области, чем в прошлом. Однако избыток гормона выявлен у 16% обследованных — и это выше показателей прошлого года.
Норма кортизола
Уровень кортизола меняется в течение дня:
-
утром (с 6:00 до 9:00) концентрация максимальна — организм "просыпается";
-
вечером (с 18:00 до 23:00) уровень снижается, подготавливая тело ко сну.
Обычно нормальные значения в крови составляют:
Однако показатели могут варьироваться в зависимости от лаборатории и метода анализа.
Когда стоит проверить кортизол
Анализ назначают при следующих состояниях:
-
хроническая усталость, апатия, бессонница;
-
резкий набор или потеря веса;
-
нестабильное давление;
-
нарушение менструального цикла у женщин;
-
подозрение на заболевания надпочечников или гипофиза.
Иногда повышение кортизола не связано с патологией, а отражает образ жизни.
"Высокий уровень кортизола встречается на фоне постоянного стресса, депрессии, у кофеманов и курильщиков, при приёме кортикостероидов", — отметила Демьяновская.
Избыток гормона может быть сигналом заболеваний щитовидной железы, надпочечников или гипофиза - отдела мозга, регулирующего гормональный баланс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Сдавать анализ без соблюдения режима сна и питания.
Последствие: Недостоверные результаты, требующие повторной проверки.
Альтернатива: За день до анализа лечь спать вовремя и не есть жирное вечером.
-
Ошибка: Принимать кофе или алкоголь перед анализом.
Последствие: Искусственное повышение уровня кортизола.
Альтернатива: Пить только воду и избегать стимуляторов.
-
Ошибка: Интерпретировать результаты без консультации эндокринолога.
Последствие: Неправильное лечение или тревога без причины.
Альтернатива: Обратиться к специалисту для оценки показателей в контексте других анализов.
Как снизить уровень кортизола естественным способом
-
Нормализуйте сон. Спите не менее 7-8 часов в день.
-
Сократите количество кофеина. Кофе, энергетики и крепкий чай повышают уровень гормона.
-
Добавьте физическую активность. Йога, плавание и прогулки снижают стресс.
-
Ешьте сбалансированно. В рационе должны быть белки, клетчатка и продукты с магнием (орехи, авокадо, зелень).
-
Следите за дыханием. Глубокие вдохи и медленные выдохи помогают восстановить баланс нервной системы.
Мифы и правда
-
Миф: Кортизол — это только вредный гормон.
Правда: Он жизненно необходим, помогает адаптироваться к стрессу и поддерживать энергию.
-
Миф: Высокий кортизол всегда говорит о болезни.
Правда: Иногда его повышение — временная реакция на стресс или физическую нагрузку.
-
Миф: Сдать анализ можно в любое время суток.
Правда: Для достоверности кровь нужно сдавать утром, когда уровень гормона на пике.