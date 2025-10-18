Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:49

Гормон, который решает всё: от сна до настроения — зачем проверять уровень кортизола

Врач Екатерина Демьяновская рассказала, как правильно сдавать анализ на кортизол

Многие знают кортизол как "гормон стресса", однако его роль в организме куда шире. Этот гормон помогает нам не только справляться с эмоциональными перегрузками, но и участвует в ключевых обменных процессах — от регуляции уровня сахара в крови до поддержки иммунитета. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, как правильно сдавать анализ на кортизол, какие существуют нормы и что может означать отклонение от них.

"Анализ слюны врач может порекомендовать, если нужно оценить колебания уровня кортизола в динамике — например, в течение дня или даже нескольких дней", — пояснила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Зачем нужен кортизол

Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками. Его основная задача — помочь организму адаптироваться к стрессу. В момент опасности или сильного волнения кортизол ускоряет обмен веществ: белки, жиры и углеводы превращаются в энергию, снабжая ею клетки мозга и мышцы.

Однако хронический стресс, неправильный сон и переутомление приводят к тому, что уровень гормона повышается постоянно, а это уже может стать угрозой для здоровья. Избыток кортизола вызывает бессонницу, набор веса, повышает давление и уровень сахара в крови.

С другой стороны, дефицит гормона сопровождается слабостью, апатией и снижением работоспособности — организм попросту не может мобилизовать силы даже в сложной ситуации.

Как проверить уровень кортизола

Определить уровень кортизола можно по анализу крови, слюны или мочи.

  • Кровь - "золотой стандарт" диагностики. Тест показывает уровень гормона в момент взятия образца и помогает оценить работу надпочечников.

  • Слюна - используется для наблюдения за динамикой гормона в течение дня. Такой способ удобен, если врач хочет оценить естественные колебания уровня кортизола.

  • Моча за сутки - показывает, сколько гормона вырабатывается организмом за 24 часа.

"Анализ суточной мочи на кортизол назначают, когда нужно понять, сколько кортизола суммарно вырабатывается за сутки. Точно определить, какой анализ нужен, помогает врач — это зависит от целей исследования", — уточнила Демьяновская.

Как подготовиться к анализу

Специальной подготовки не требуется, но есть несколько рекомендаций:

  1. Сдавайте кровь утром, строго натощак - уровень кортизола к этому времени максимально информативен.

  2. За сутки до анализа избегайте стрессов и физических нагрузок.

  3. Не курите и не употребляйте кофе за 3-4 часа до сдачи крови.

  4. Если принимаете гормональные препараты, обязательно предупредите врача.

По данным лаборатории "Гемотест", в этом году анализ крови на кортизол сдали на 25% меньше жителей Новосибирской области, чем в прошлом. Однако избыток гормона выявлен у 16% обследованных — и это выше показателей прошлого года.

Норма кортизола

Уровень кортизола меняется в течение дня:

  • утром (с 6:00 до 9:00) концентрация максимальна — организм "просыпается";

  • вечером (с 18:00 до 23:00) уровень снижается, подготавливая тело ко сну.

Обычно нормальные значения в крови составляют:

  • для женщин — от 140 до 620 нмоль/л,

  • для мужчин — от 170 до 540 нмоль/л.

Однако показатели могут варьироваться в зависимости от лаборатории и метода анализа.

Когда стоит проверить кортизол

Анализ назначают при следующих состояниях:

  • хроническая усталость, апатия, бессонница;

  • резкий набор или потеря веса;

  • нестабильное давление;

  • нарушение менструального цикла у женщин;

  • подозрение на заболевания надпочечников или гипофиза.

Иногда повышение кортизола не связано с патологией, а отражает образ жизни.

"Высокий уровень кортизола встречается на фоне постоянного стресса, депрессии, у кофеманов и курильщиков, при приёме кортикостероидов", — отметила Демьяновская.

Избыток гормона может быть сигналом заболеваний щитовидной железы, надпочечников или гипофиза - отдела мозга, регулирующего гормональный баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сдавать анализ без соблюдения режима сна и питания.
    Последствие: Недостоверные результаты, требующие повторной проверки.
    Альтернатива: За день до анализа лечь спать вовремя и не есть жирное вечером.

  • Ошибка: Принимать кофе или алкоголь перед анализом.
    Последствие: Искусственное повышение уровня кортизола.
    Альтернатива: Пить только воду и избегать стимуляторов.

  • Ошибка: Интерпретировать результаты без консультации эндокринолога.
    Последствие: Неправильное лечение или тревога без причины.
    Альтернатива: Обратиться к специалисту для оценки показателей в контексте других анализов.

Как снизить уровень кортизола естественным способом

  1. Нормализуйте сон. Спите не менее 7-8 часов в день.

  2. Сократите количество кофеина. Кофе, энергетики и крепкий чай повышают уровень гормона.

  3. Добавьте физическую активность. Йога, плавание и прогулки снижают стресс.

  4. Ешьте сбалансированно. В рационе должны быть белки, клетчатка и продукты с магнием (орехи, авокадо, зелень).

  5. Следите за дыханием. Глубокие вдохи и медленные выдохи помогают восстановить баланс нервной системы.

Мифы и правда

  • Миф: Кортизол — это только вредный гормон.
    Правда: Он жизненно необходим, помогает адаптироваться к стрессу и поддерживать энергию.

  • Миф: Высокий кортизол всегда говорит о болезни.
    Правда: Иногда его повышение — временная реакция на стресс или физическую нагрузку.

  • Миф: Сдать анализ можно в любое время суток.
    Правда: Для достоверности кровь нужно сдавать утром, когда уровень гормона на пике.

