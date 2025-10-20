Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 8:22

Свалки исчезли — деньги остались: в Железногорске задержан вице-мэр

Вице-мэра Железногорска задержали по делу о незаконной ликвидации свалок

В Красноярском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали первого заместителя главы администрации Железногорска.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при организации работ по ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в прошлом году вице-мэр дал указание подчинённой — главному специалисту администрации — заключить муниципальный контракт с компанией, не имеющей лицензии на обращение с отходами.

Вместо вывоза мусора на официальный полигон подрядчик свалил отходы на участке в черте города, не предназначенном для размещения мусора. Несмотря на это, фирма получила оплату в размере около 4 млн рублей из бюджета.

Следователи возбудили уголовное дело по материалам ФСБ в отношении группы лиц, действовавших по предварительному сговору.

Руководителю подрядной компании вменяют мошенничество, специалисту мэрии — превышение должностных полномочий, а вице-мэр задержан.

В ближайшее время, 21 октября, суд решит вопрос о мере пресечения для чиновника.
Ход расследования взяла на контроль прокуратура Красноярского края.

