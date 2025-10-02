560 миллионов улетели в выхлоп: как Нижневартовску продали мечту без окон и дверей

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрея Середнева. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий при закупке автобусов для Нижневартовска. Материалы уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе СК региона.

Суть обвинений

По версии следствия:

в 2023 году Середнев вместе с директором самарского ООО "АвтоМАЗ" Тимуром Мальцаговым закупили 165 автобусов по завышенной цене;

стоимость машин оказалась на 2 млн рублей выше , чем у производителей и официальных дистрибьюторов;

из бюджета было похищено свыше 560 млн рублей.

Проблемные автобусы

При этом транспорт не соответствовал современным требованиям:

без кондиционеров,

без систем электронной оплаты,

без счётчиков пассажиропотока,

без тонированных стеклопакетов.

Масштаб дела