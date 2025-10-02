560 миллионов улетели в выхлоп: как Нижневартовску продали мечту без окон и дверей
В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрея Середнева. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий при закупке автобусов для Нижневартовска. Материалы уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе СК региона.
Суть обвинений
По версии следствия:
-
в 2023 году Середнев вместе с директором самарского ООО "АвтоМАЗ" Тимуром Мальцаговым закупили 165 автобусов по завышенной цене;
-
стоимость машин оказалась на 2 млн рублей выше, чем у производителей и официальных дистрибьюторов;
-
из бюджета было похищено свыше 560 млн рублей.
Проблемные автобусы
При этом транспорт не соответствовал современным требованиям:
-
без кондиционеров,
-
без систем электронной оплаты,
-
без счётчиков пассажиропотока,
-
без тонированных стеклопакетов.
Масштаб дела
-
Опрошено более 100 свидетелей.
-
Материалы дела заняли 53 тома.
-
На имущество Середнева и ООО "АвтоМАЗ" наложен арест на сумму свыше 1,5 млрд рублей.
