Олег Белов Опубликована сегодня в 19:33

560 миллионов улетели в выхлоп: как Нижневартовску продали мечту без окон и дверей

СК: ущерб от махинаций при закупке автобусов в Югре превысил 560 млн рублей

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Андрея Середнева. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий при закупке автобусов для Нижневартовска. Материалы уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе СК региона.

Суть обвинений

По версии следствия:

  • в 2023 году Середнев вместе с директором самарского ООО "АвтоМАЗ" Тимуром Мальцаговым закупили 165 автобусов по завышенной цене;

  • стоимость машин оказалась на 2 млн рублей выше, чем у производителей и официальных дистрибьюторов;

  • из бюджета было похищено свыше 560 млн рублей.

Проблемные автобусы

При этом транспорт не соответствовал современным требованиям:

  • без кондиционеров,

  • без систем электронной оплаты,

  • без счётчиков пассажиропотока,

  • без тонированных стеклопакетов.

Масштаб дела

  • Опрошено более 100 свидетелей.

  • Материалы дела заняли 53 тома.

  • На имущество Середнева и ООО "АвтоМАЗ" наложен арест на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

