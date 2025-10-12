Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:11

Ржавчина не дремлет: эксперты нашли кроссоверы, которые не боятся соли и времени

Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01 признаны самыми устойчивыми к ржавчине SUV

На российском рынке все больше крупных китайских SUV, и покупатели все чаще обращают внимание не только на оснащение, но и на долговечность кузова. Именно поэтому эксперты портала "Авто.ру" решили проверить, какие модели из Поднебесной лучше всего защищены от ржавчины. Для этого они провели замеры оцинковки кузовных панелей девяти популярных кроссоверов, представленных в России.

Результаты оказались весьма показательными: одни производители инвестируют в долговечность, другие — ищут обходные пути.

Лидеры по стойкости к коррозии

Абсолютными чемпионами теста стали Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01. У первых двух машин почти все панели имеют полную оцинковку — даже те, что особенно уязвимы для влаги, соли и реагентов. Это значит, что двери, крылья и нижние части кузова покрыты защитным слоем цинка, что заметно продлевает срок службы автомобиля.

У Rox 01 оцинковка выполнена не на всех элементах, однако в конструкции широко применяются алюминиевые панели, не подверженные коррозии. Такой подход также снижает риск появления ржавчины, особенно в зонах, где металл часто контактирует с влагой.

Те, кто недоработал защиту

В следующую группу попали Geely Okavango, Soueast S09 и Jetour X90 Plus. В их конструкции часть кузовных деталей, включая капот, крышу и двери багажника, осталась без цинкового покрытия.

У Changan CS95 ситуация схожа: двери не оцинкованы, зато стойки и пороги имеют защитный слой. Это делает кузов более устойчивым к коррозии в нижней части, где обычно скапливается грязь и реагенты, но оставляет уязвимыми боковые элементы.

Аутсайдеры теста

Наименее устойчивыми к ржавчине оказались VGV U75 Plus и GAC GS8. Эксперты не обнаружили на их кузовах ни одной оцинкованной панели. Однако производители утверждают, что применяют альтернативные технологии защиты.

Эти методы действительно могут продлить срок службы металла, но, как отмечают специалисты, эффективность таких решений напрямую зависит от качества исполнения и условий эксплуатации.

Сравнение моделей по степени защиты

Модель Степень оцинковки Дополнительная защита Материалы кузова
Chery Tiggo 9 Полная - Сталь, цинк
Jaecoo J8 Почти полная - Сталь, цинк
Rox 01 Частичная Алюминиевые детали Алюминий, сталь
Geely Okavango Неполная - Сталь
Soueast S09 Неполная - Сталь
Jetour X90 Plus Неполная - Сталь
Changan CS95 Частичная Цинк на порогах Сталь
VGV U75 Plus Отсутствует Антикоррозионная обработка Сталь
GAC GS8 Отсутствует Катафорезное грунтование Сталь

Как понять, что кузов защищён от ржавчины

Проверить уровень оцинковки самостоятельно сложно, но есть несколько признаков, по которым можно оценить качество защиты:

  1. толщина лакокрасочного покрытия — чем она равномернее, тем лучше сцепление с цинком.

  2. отсутствие сколов и пузырей на кромках дверей.

  3. наличие защитных пробок и уплотнителей в скрытых полостях.

  4. использование катафорезного грунта (информация обычно указана в паспорте автомобиля).

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь кузову

  1. Регулярно мойте автомобиль зимой, чтобы смывать соль и реагенты.

  2. Обрабатывайте днище и арки антикором каждые два года.

  3. Следите за состоянием лакокрасочного покрытия: даже небольшой скол может стать очагом ржавчины.

  4. При покупке подержанного авто проверяйте толщину металла и равномерность окраса толщиномером.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать ржавчину на кромке двери.
    Последствие: распространение коррозии на внутренние панели.
    Альтернатива: использовать составы на основе цинка (например, "Цинкарь" или "Hi-Gear Rust Converter").

  • Ошибка: мыть автомобиль горячей водой зимой.
    Последствие: микротрещины в лаке.
    Альтернатива: применять бесконтактные шампуни с нейтральным pH.

  • Ошибка: отсутствие защиты днища.
    Последствие: сквозная коррозия через 5-7 лет.
    Альтернатива: нанести мастику на основе битума или резины, например, "Liqui Moly Unterbodenschutz".

А что если… купить китайский кроссовер без оцинковки?

Такой выбор не фатален, если автомобиль будет эксплуатироваться в мягком климате или большую часть времени храниться в гараже. Но при активном использовании зимой без дополнительной обработки кузов начнет "цвести" уже через 2-3 года. Поэтому разумнее потратить несколько тысяч рублей на профессиональный антикор, чем терять сотни тысяч при продаже.

Плюсы и минусы оцинковки

Плюсы Минусы
Защищает от ржавчины до 10 лет Увеличивает стоимость производства
Упрощает последующий ремонт кузова Сложно восстановить при повреждении
Повышает остаточную стоимость авто Требует тщательной покраски после сварки

FAQ

Как выбрать китайский SUV с долговечным кузовом?
Выбирайте модели, где кузов имеет полную оцинковку или комбинированную защиту из цинка и алюминия. Обязательно уточняйте у дилера, какие элементы кузова обработаны.

Стоит ли делать дополнительный антикор новому автомобилю?
Да, особенно если вы живёте в регионе с активным применением реагентов. Даже оцинкованный кузов выигрывает от дополнительной защиты.

Что лучше: оцинковка или катафорез?
Оцинковка эффективнее при механических повреждениях, а катафорез обеспечивает равномерное покрытие внутренних полостей. Идеальный вариант — их сочетание.

Мифы и правда

  • Миф: оцинкованный кузов не ржавеет вовсе.
    Правда: ржавеет, если нарушен слой цинка.

  • Миф: антикоррозийная обработка нужна только старым машинам.
    Правда: даже новые авто без нее начинают ржаветь через 2-3 зимы.

  • Миф: катафорезная грунтовка заменяет оцинковку.
    Правда: она лишь дополняет её, но не способна защитить металл при повреждении лакокрасочного слоя.

Интересные факты

  1. Первым массовым автомобилем с полностью оцинкованным кузовом стал Audi 80 в 1986 году.

  2. В Китае оцинковку кузова применяют реже, чем в Европе, из-за дороговизны процесса.

  3. Некоторые производители, например Chery, используют двойное цинкование — снаружи и изнутри панелей.

Исторический контекст

Антикоррозионные технологии начали активно внедряться в автопром после 1970-х годов, когда массово использовалась некачественная сталь. Сегодня оцинковка считается стандартом для автомобилей среднего и премиального класса, а бюджетные марки ищут альтернативы, чтобы удешевить производство.

