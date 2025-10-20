Цветок, который пахнет гнилью, украли посреди ночи: Германия гадает, кому он понадобился

В Дортмунде пропал один из самых необычных представителей флоры планеты — гигантский аморфофаллус титанический, известный своим резким запахом. Кража растения из ботанического сада стала для сотрудников настоящим шоком и вызвала большой общественный резонанс. Ведь "Давид" — так называли растение в честь библейского героя — считался гордостью дортмундского ботанического сада "Ромбергпарк".

"Жители города ждали нового цветения — крупнейшее соцветие в мире флоры неизменно привлекает множество посетителей", — рассказал сотрудник ботанического сада "Ромбергпарк".

Аморфофаллус цветёт редко и очень недолго, но каждый раз это событие становится настоящей сенсацией. Запах гнили, исходящий от цветка, настолько силён, что его чувствуют за десятки метров. Именно поэтому растение прозвали "трупным цветком".

Что известно о краже

По данным издания Spiegel, неизвестные пробрались на территорию ботанического сада и выкопали клубень редчайшего растения весом около 20-30 кг. Это не просто цветок — это экземпляр, выращиваемый долгие годы в специальных условиях, с контролем температуры, влажности и состава почвы.

Работники сада заметили пропажу утром, когда пришли на дежурство. Следов взлома не обнаружено, поэтому специалисты полагают, что похитители могли проникнуть через служебный проход или заранее изучили расположение экспозиций.

Власти города уже обратились в полицию. Поскольку растение имеет научную ценность и занесено в международные базы редких видов, его нельзя просто продать или перевезти без разрешения.

Что представляет собой аморфофаллус титанический

Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum) — одно из самых крупных соцветий на Земле. Родом из тропических лесов Суматры, он способен вырасти до трёх метров в высоту.

Основная особенность растения — его цветение, происходящее раз в несколько лет и длящееся всего несколько дней. В этот период цветок выделяет сильнейший запах разлагающегося мяса, чтобы привлечь насекомых-опылителей — в основном мух и жуков.

Биологические особенности

Латинское название: Amorphophallus titanum

Родина: остров Суматра, Индонезия

Масса клубня: до 30 кг

Высота соцветия: до 3 м

Цветение: раз в 4-7 лет, длится 2-4 дня

Запах: напоминает гниющее мясо

Аморфофаллус растёт исключительно в тропиках, поэтому для его содержания требуются теплица, постоянная температура и высокая влажность. В ботанических садах Европы такие условия создаются искусственно, что делает растение особенно ценным.

Почему похищение стало потрясением

Для Дортмунда это не просто потеря растения, а удар по репутации ботанического сада, который долгое время был центром редких коллекций. Экземпляр "Давид" выращивали более десяти лет, наблюдая за каждым этапом его развития.

По словам сотрудников сада, многие горожане с нетерпением ждали нового цветения — предыдущие показы собирали тысячи посетителей. Поэтому исчезновение растения воспринимается как потеря культурного события.

"Кража аморфофаллуса стала для нас серьёзным потрясением. Мы надеемся, что похитители раскаются и вернут Давида", — добавили представители "Ромбергпарка".

Возможные причины похищения

Эксперты предполагают несколько версий:

Коллекционеры. На рынке редких растений аморфофаллус стоит тысячи евро, хотя его продажа незаконна. Частные ботаники. Иногда ценители экзотики похищают растения ради экспериментов с размножением. Преступление из-за незнания. Похитители могли не осознавать, что клубень не имеет эстетической ценности вне тепличных условий.

Сравнение с другими редкими растениями