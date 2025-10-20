Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грета Ото
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:14

Цветок, который пахнет гнилью, украли посреди ночи: Германия гадает, кому он понадобился

Из ботанического сада Дортмунда украли редчайший цветок

В Дортмунде пропал один из самых необычных представителей флоры планеты — гигантский аморфофаллус титанический, известный своим резким запахом. Кража растения из ботанического сада стала для сотрудников настоящим шоком и вызвала большой общественный резонанс. Ведь "Давид" — так называли растение в честь библейского героя — считался гордостью дортмундского ботанического сада "Ромбергпарк".

"Жители города ждали нового цветения — крупнейшее соцветие в мире флоры неизменно привлекает множество посетителей", — рассказал сотрудник ботанического сада "Ромбергпарк".

Аморфофаллус цветёт редко и очень недолго, но каждый раз это событие становится настоящей сенсацией. Запах гнили, исходящий от цветка, настолько силён, что его чувствуют за десятки метров. Именно поэтому растение прозвали "трупным цветком".

Что известно о краже

По данным издания Spiegel, неизвестные пробрались на территорию ботанического сада и выкопали клубень редчайшего растения весом около 20-30 кг. Это не просто цветок — это экземпляр, выращиваемый долгие годы в специальных условиях, с контролем температуры, влажности и состава почвы.

Работники сада заметили пропажу утром, когда пришли на дежурство. Следов взлома не обнаружено, поэтому специалисты полагают, что похитители могли проникнуть через служебный проход или заранее изучили расположение экспозиций.

Власти города уже обратились в полицию. Поскольку растение имеет научную ценность и занесено в международные базы редких видов, его нельзя просто продать или перевезти без разрешения.

Что представляет собой аморфофаллус титанический

Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum) — одно из самых крупных соцветий на Земле. Родом из тропических лесов Суматры, он способен вырасти до трёх метров в высоту.

Основная особенность растения — его цветение, происходящее раз в несколько лет и длящееся всего несколько дней. В этот период цветок выделяет сильнейший запах разлагающегося мяса, чтобы привлечь насекомых-опылителей — в основном мух и жуков.

Биологические особенности

  • Латинское название: Amorphophallus titanum

  • Родина: остров Суматра, Индонезия

  • Масса клубня: до 30 кг

  • Высота соцветия: до 3 м

  • Цветение: раз в 4-7 лет, длится 2-4 дня

  • Запах: напоминает гниющее мясо

Аморфофаллус растёт исключительно в тропиках, поэтому для его содержания требуются теплица, постоянная температура и высокая влажность. В ботанических садах Европы такие условия создаются искусственно, что делает растение особенно ценным.

Почему похищение стало потрясением

Для Дортмунда это не просто потеря растения, а удар по репутации ботанического сада, который долгое время был центром редких коллекций. Экземпляр "Давид" выращивали более десяти лет, наблюдая за каждым этапом его развития.

По словам сотрудников сада, многие горожане с нетерпением ждали нового цветения — предыдущие показы собирали тысячи посетителей. Поэтому исчезновение растения воспринимается как потеря культурного события.

"Кража аморфофаллуса стала для нас серьёзным потрясением. Мы надеемся, что похитители раскаются и вернут Давида", — добавили представители "Ромбергпарка".

Возможные причины похищения

Эксперты предполагают несколько версий:

  1. Коллекционеры. На рынке редких растений аморфофаллус стоит тысячи евро, хотя его продажа незаконна.

  2. Частные ботаники. Иногда ценители экзотики похищают растения ради экспериментов с размножением.

  3. Преступление из-за незнания. Похитители могли не осознавать, что клубень не имеет эстетической ценности вне тепличных условий.

Сравнение с другими редкими растениями

Растение Происхождение Особенность Частота цветения Уровень редкости
Аморфофаллус титанический Суматра Самое крупное соцветие 1 раз в 4-7 лет Очень высокая
Раффлезия Арнольди Индонезия Цветок без стебля и листьев 1 раз в год Высокая
Нефритовая лиана Филиппины Ярко-зелёные цветы 2 раза в год Средняя
Виктория амазонская Южная Америка Огромные листья на воде ежегодно Средняя

Как выращивают титанический аморфофаллус

Вырастить это растение в домашних условиях невозможно — оно требует специализированной теплицы.

Основные этапы:

  1. Посадка клубня в рыхлую почву с высокой влажностью.

  2. Температурный режим - не ниже +25 °C.

  3. Постоянный полив без пересушивания и застоя воды.

  4. Период покоя после цветения — растение полностью сбрасывает листву.

  5. Пересадка каждые несколько лет по мере роста клубня.

В ботанических садах применяют системы автоматического контроля микроклимата. Даже малейшее отклонение может привести к гибели растения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранение клубня в холодном помещении.
    Последствие: загнивание и гибель растения.
    Альтернатива: поддерживать постоянную температуру и вентиляцию.

  • Ошибка: чрезмерный полив.
    Последствие: корневая система не успевает дышать.
    Альтернатива: использовать дренаж и увлажнение воздуха.

  • Ошибка: попытка выращивания вне тропической теплицы.
    Последствие: растение погибает от сухости и холода.
    Альтернатива: размещать только в ботанических комплексах.

А что если "Давид" не вернётся?

Даже если клубень удастся вернуть, специалисты опасаются, что растение могло быть повреждено. Аморфофаллус очень чувствителен к пересадкам и смене климата. Потеря одного экземпляра — это годы научной работы, поскольку процесс проращивания нового клубня длится десятилетие.

Если же вернуть растение не удастся, ботанический сад может обратиться к партнёрам в других странах для обмена семенами. Однако на восстановление коллекции уйдут годы.

Плюсы и минусы выращивания редких растений в городских садах

Плюсы Минусы
Сохранение исчезающих видов Высокие затраты на содержание
Просвещение и экотуризм Риск вандализма и краж
Научные исследования Трудности размножения
Повышение интереса к экологии Необходимость круглосуточной охраны

FAQ

Почему аморфофаллус пахнет гнилью?
Так растение привлекает опылителей — мух и жуков, которые питаются разлагающейся органикой.

Можно ли вырастить аморфофаллус дома?
Только его карликовые виды. Титанический вид требует тропических условий и специализированной теплицы.

Сколько живёт аморфофаллус?
Клубень может существовать десятки лет, если его правильно выращивать и давать время на восстановление после цветения.

Мифы и правда

Миф: аморфофаллус ядовит для человека.
Правда: растение не токсично, хотя запах может вызывать лёгкое недомогание.

Миф: запах появляется всё время.
Правда: резкий аромат исходит только во время цветения и длится не более трёх дней.

Миф: аморфофаллус можно держать в квартире.
Правда: без специальных условий растение погибает за считаные недели.

