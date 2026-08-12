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Оземпик
Оземпик
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Ксения Евдокимова Опубликована 12.08.2026 в 16:54

Оземпик может стать частью соцпакета: что заставило работодателей заинтересоваться препаратами

Комплексное воздействие современных препаратов для коррекции веса на рецепторы внутренних органов позволяет существенно повысить работоспособность сотрудников и снизить риск опасных сосудистых патологий, пояснила NewsInfo.Ru доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова. Специалист проанализировала растущий интерес бизнеса к медикаментозной поддержке здоровья персонала и оценила влияние такой терапии на общее состояние организма.

Ранее в российских деловых кругах наметился новый тренд: каждая седьмая компания рассматривает возможность включения препаратов типа "Оземпик" в социальный пакет. Согласно данным Forbes, около 15% работодателей готовы оплачивать сотрудникам дорогостоящие курсы для борьбы с лишним весом. Руководство предприятий рассчитывает, что такие инвестиции окупятся за счет роста продуктивности и лояльности кадров.

Гончарова подчеркнула, что медикаментозная терапия должна назначаться исключительно врачом по конкретным показаниям. Она отметила позитивную динамику в отношении работодателей к подчиненным, которые из-за хронических заболеваний нуждаются в длительном и затратном лечении. Эксперт указала на широкий спектр действия современных фармпрепаратов, чье влияние выходит далеко за рамки простой потери жировой ткани.

"Эти препараты имеют множество точек воздействия, поскольку действуют на уровне рецепторов, расположенных во многих органах и тканях. Учитывая комплексное действие — от центра голода до рецепторов жировой ткани и сосудов, — мы понимаем, что наступает общее улучшение состояния здоровья, связанное не только со снижением веса, но и с улучшением самочувствия в целом", — рассказала она.

Фармакологическая поддержка помогает стабилизировать биологические системы, что особенно важно при высоких профессиональных нагрузках. Врачи подчеркивают, что целью лечения является не только внешняя эстетика, но и предотвращение сосудистых катастроф.

"Любые лекарства должны назначаться по медицинским показаниям и врачом. Мы всегда приветствуем лояльность работодателей по отношению к сотрудникам, которые в силу заболеваний нуждаются в дорогостоящем многомесячном лечении. Такая терапия улучшает состояние здоровья и снижает риски сосудистых и других заболеваний. Поэтому мы полностью поддерживаем эту тенденцию", — добавила эндокринолог.

Эффективность терапии напрямую зависит от того, насколько точно выявлены причины набора массы. Зачастую лишний вес становится следствием системных сбоев, требующих глубокой диагностики. Для достижения устойчивого результата пациентам важно понимать, как работают биологические механизмы адаптации. В ряде случаев после завершения курса снижение аппетита может смениться его резким ростом, если не были скорректированы базовые привычки. Для тех, кто имеет сопутствующие диагнозы, приоритетом должен оставаться безопасный режим избавления от килограммов без стресса для сердечного ритма.

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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