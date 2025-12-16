Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Празднование Нового года
Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:58

Корпоратив без тебя? Иногда лучший подарок команде — остаться дома

Участие в корпоративе остаётся добровольным решением — эксперт Коломацкая

Отказ от новогоднего корпоратива не всегда говорит о холодности или отчуждённости. Иногда за ним стоят уважение к собственным границам и понимание того, что личное время — ценность. Об этом рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая в беседе с изданием "MosTimes".

Право на личный выбор

Корпоративные вечеринки по-прежнему остаются одним из способов неформального общения между коллегами. Однако, как отмечает эксперт, участие в подобных мероприятиях не может быть обязательным. Каждый человек имеет право решать, готов ли он проводить свободное время с коллегами за пределами офиса.
"В современном мире у каждого человека есть свобода выбора. Как бы это ни звучало парадоксально, каждый имеет право принять решение, хочет ли он принимать участие в празднике или не хочет", — подчеркнула Надежда Коломацкая.
По её словам, такие события действительно способствуют сплочению команды, но их смысл теряется, если кто-то чувствует себя вынужденным присутствовать.

Как корректно отказаться

Отказ от участия не должен вызывать негативных эмоций, если сотрудник заранее предупреждает коллег и делает это в уважительной форме. Главное — быть честным и тактичным.
Коломацкая советует избегать отговорок, связанных со здоровьем, поскольку это может вызвать ненужные расспросы и сочувствие. Оптимально выбрать нейтральное объяснение, не провоцирующее обсуждения.
"Самая удобная формулировка во всех случаях: так сложились обстоятельства, что у меня нет возможности разделить с вами праздник и быть в этот день на корпоративе", — подсказала консультант.

Здоровый климат в коллективе

Эксперт отмечает, что последствия отказа напрямую зависят от атмосферы в команде. Если отношения выстроены на уважении и доверии, подобное решение не станет причиной обиды. В зрелом коллективе уважение к личным границам считается нормой, а не исключением.
"Такие праздники — это лишь одна из форм взаимодействия. Может возникнуть ощущение, что человек отдаляется, но если отношения ровные, отказ не воспринимается превратно", — пояснила Коломацкая.
Таким образом, реакция на отсутствие сотрудника отражает уровень зрелости организации и умение её участников сохранять профессиональные отношения вне зависимости от личных решений.

Баланс между личным и корпоративным

По мнению специалиста, зрелый коллектив способен сохранять дружелюбную атмосферу и без обязательных встреч за праздничным столом. Участие в корпоративе — это возможность, а не обязанность, и только при добровольном желании оно становится инструментом сплочения.
Коломацкая подчёркивает, что уважение к личным границам сотрудников — основа здоровой корпоративной культуры, где каждый может оставаться собой, не опасаясь давления или осуждения.

