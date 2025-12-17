Стесняются или боятся? Поколение 25-34 лет массово отказывается от корпоративных праздников

Новогодний корпоратив для многих сотрудников остаётся не обязательным праздником, а пунктом, который хочется пропустить без объяснений. При этом отношение к вечеринке заметно меняется, если на ней появляется руководство: часть работников видит в этом плюс, а часть — повод держаться настороже. Об этом сообщает "Лента.ру", в распоряжении которой оказались результаты исследования сети Fix Price и РОМИР.

Кто собирается на корпоратив

Как показал опрос Fix Price и РОМИР, каждый второй россиянин не планирует идти на новогодний корпоратив. Исследование проводилось среди полутора тысяч респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. В итогах отдельно отмечается, что отказ от участия чаще всего выбирали респонденты 25-34 лет и представители старшего поколения 55-64 лет.

Есть и те, для кого вопрос участия не стоит в принципе. У 13% участников корпоратив в этом году вовсе не запланирован. В целом результаты показывают, что формат общего праздника на работе воспринимается всё более избирательно: часть сотрудников готова присоединиться, но значительная доля предпочитает сохранить дистанцию.

Как воспринимают присутствие начальства

Отношение к тому, что руководители приходят на корпоратив, в опросе распределилось по нескольким группам. 22% респондентов воспринимают присутствие начальства скорее положительно, а ещё 19% считают, что участие руководства способствует сплочению команды. Для 17% опрошенных фактор руководства никак не влияет на впечатления от мероприятия.

Негативные оценки тоже заметны, хотя и менее распространены. 10% участников опроса относятся к присутствию начальства отрицательно, полагая, что оно сковывает атмосферу, а 4% уверены, что оно мешает неформальному отдыху. Чаще всего такую позицию, как следует из исследования, разделяет молодёжь 18-24 лет, которая сильнее чувствует границу между официальным и неофициальным общением.

Гендерные различия и ожидания от праздника

Исследование также фиксирует различия в восприятии корпоративов у мужчин и женщин. В среднем женщины относятся к таким мероприятиям теплее и чаще видят в них возможность сменить рабочий ритм на более расслабленный. Мужчины, напротив, оценивают корпоративные праздники с меньшим энтузиазмом и осторожнее относятся к развлекательной части программы.

