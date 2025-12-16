Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Празднование Нового года
Празднование Нового года
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Общество
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:47

Что важнее для сотрудников: премия или корпоратив? Ответы сотрудников шокируют

В 2025 году треть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов — исследование

В 2025 году треть российских компаний отказалась от проведения новогодних корпоративов, что стало результатом экономических изменений и необходимости оптимизации затрат. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании get experts, проведённого в конце ноября — начале декабря. Об этом сообщило издание "Известия".

Резкое сокращение числа корпоративов

По сравнению с 2023 годом, когда лишь 5% работодателей отказались от проведения новогодних мероприятий, в 2025 году цифра выросла до 35%. Основной причиной этого стало стремление к оптимизации затрат. Согласно данным исследования, 57% компаний, отказавшихся от корпоративов, указали именно экономию как основную причину.

При этом большинство организаций (55%) не отказались от праздников и планируют их провести. 24% компаний готовы потратить на мероприятие до 500 тыс. рублей, а 32% — от 501 тыс. до 1 млн рублей. В 10% случаев бюджет мероприятий составляет от 2 до 5 млн рублей, а 4% компаний планируют расходы свыше 10 млн рублей.

Выездные корпоративы и подарки

На фоне экономии популярность выездных корпоративов увеличилась: 60% работодателей выбрали этот формат. 31% решили ограничиться мероприятиями в офисе. В 48% компаний планируют учесть участие удалённых сотрудников, в основном подключая их к празднику через онлайн-трансляцию.

Что касается подарков для сотрудников, то 50% работодателей готовы их дарить. Однако количество компаний, которые предоставляют подарки, сократилось: в 2023 году подарки дарили 76% компаний, а в 2024-м — уже только 52%. Среди самых популярных подарков для сотрудников — подарочные карты (13%), брендированный мерч (12%) и сладкие наборы (7%).

Для детей сотрудников большинство компаний (81%) продолжает дарить подарки. Наиболее популярными остаются сладкие наборы (44%).

Мнения сотрудников

Среди сотрудников мнения о значимости корпоративов разделились. 40% считают новогодние мероприятия важной частью корпоративной культуры, в то время как для других 40% корпоративы не играют существенной роли. Примечательно, что 35% работников предпочли бы получить вместо праздника денежную премию.

Когда речь заходит о факторах лояльности, 54% сотрудников считают самой важной выплату годовой премии, в то время как корпоративы и подарки в список значимых факторов включают 26% и 20% соответственно. В свою очередь, 75% сотрудников отметили, что они бы предпочли премию вместо любого подарка, а наиболее желаемыми подарками стали подарочные карты (48%). Наименее привлекательными для сотрудников оказались сладкие наборы (55%) и наборы чая или кофе (51%).

Оптимизация и мотивация

Как отмечает Анна Спирина, директор по маркетингу консалтинговой компании get experts, необходимость оптимизации бюджетов стала следствием не только экономических изменений, но и неудачи в достижении годовых финансовых планов. Она подчёркивает, что такие мероприятия остаются важными для мотивации и удержания персонала. Прозрачная внутренняя коммуникация и гибкие подходы, такие как организация низкобюджетных корпоративов, помогут сохранить атмосферу доверия среди сотрудников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лариса Поликанова: родители должны учитывать риски непогоды при решении о посещении школы сегодня в 4:12
Скользкий путь в школу: что скрывается за решением родителей оставить детей дома в Магадане

В Магадане посещение школ для учеников младших классов остаётся на усмотрение родителей из-за плохих погодных условий.

Читать полностью » МВД предложило приравнять электронные водительские удостоверения и документы к оригиналам — ТАСС сегодня в 4:12
Будущее проверок на дорогах: как мессенджеры могут заменить удостоверения и регистрационные документы

МВД России предложило приравнять предъявление документов через мессенджер Max к оригиналам, упрощая процесс подтверждения водительских прав.

Читать полностью » В автошколах России начнут обучать работе системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — ТАСС сегодня в 3:52
От тормозной системы до ЭРА-ГЛОНАСС: что новое появится в программах автошкол в 2026 году

В автошколах России появится новая обязательная тема. Будущих водителей научат пользоваться системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая уже спасла тысячи жизней.

Читать полностью » Федеральное финансирование получит проект обновления аэропорта Певека на сумму 784 млн рублей — ТАСС сегодня в 3:52
Певек станет воздушным хабом Арктики: какие перемены принесёт строительство нового терминала

На Чукотке началось строительство нового аэровокзала в Певеке: проект за сотни миллионов рублей должен изменить транспортную доступность Арктики.

Читать полностью » Росавиация разрабатывает проект для обеспечения интернета на борту российских самолётов — ТАСС сегодня в 3:52
Интернет в облаках: когда и сколько будет стоить подключение на борту российских авиаперевозок

Росавиация прорабатывает проект оснащения российских самолетов интернет-терминалами, сотрудничая с производителями и Аэрофлотом для внедрения спутникового интернета.

Читать полностью » Николай Шамалов отметил успехи Брянской области — Минздрав РФ вчера в 22:11
Мозг под прицелом: как Брянск научился побеждать инсульт быстрее, чем столица

Брянские неврологи представили опыт региона на всероссийской конференции по борьбе с инсультом — эксперты отметили успехи и поделились новыми решениями.

Читать полностью » Европа подошла к зиме с низкими запасами топлива — Газпром РФ вчера в 22:02
Зима забирает последнее тепло: подземные хранилища Европы пустеют

Запасы газа в Европе падают быстрее обычного, и энергетический рынок готовится к непростой зиме — особенно на фоне планов ЕС отказаться от российского топлива.

Читать полностью » Движение на трассе Нижнекамск — Челны ограничат ночью — Волга-Вятскуправтодор вчера в 21:18
Стальная арка над асфальтом: как одну ночь превратили в испытание для водителей

На трассе между Нижнекамском и Набережными Челнами ночью ограничат движение — рабочие установят конструкцию, перекрывая путь на короткие интервалы.

Читать полностью »

Новости
Мир
Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
Спорт и фитнес
Силовые тренировки дали около 150 г мышц в неделю — JSHS
Авто и мото
Использование кипятка для размораживания дверей автомобиля может повредить лакокрасочное покрытие — Авто Mail
Технологии
iOS 26 принесёт поддержку автозаполнения карт и улучшения в приложениях, включая Photos — MacRumors
Еда
Утиный жир при запекании пропитывает картофель и создает насыщенный вкус — повар
Мир
Бельгия пригрозила не разблокировать средства Euroclear без гарантий — Politico
Красота и здоровье
Проблемы с микробиотой кишечника могут способствовать бессоннице — врач-сомнолог Макниллис
Мир
Американцы не разуваются в доме, в отличие от россиян — путешественница Ершова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet