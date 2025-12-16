Что важнее для сотрудников: премия или корпоратив? Ответы сотрудников шокируют

В 2025 году треть российских компаний отказалась от проведения новогодних корпоративов, что стало результатом экономических изменений и необходимости оптимизации затрат. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании get experts, проведённого в конце ноября — начале декабря. Об этом сообщило издание "Известия".

Резкое сокращение числа корпоративов

По сравнению с 2023 годом, когда лишь 5% работодателей отказались от проведения новогодних мероприятий, в 2025 году цифра выросла до 35%. Основной причиной этого стало стремление к оптимизации затрат. Согласно данным исследования, 57% компаний, отказавшихся от корпоративов, указали именно экономию как основную причину.

При этом большинство организаций (55%) не отказались от праздников и планируют их провести. 24% компаний готовы потратить на мероприятие до 500 тыс. рублей, а 32% — от 501 тыс. до 1 млн рублей. В 10% случаев бюджет мероприятий составляет от 2 до 5 млн рублей, а 4% компаний планируют расходы свыше 10 млн рублей.

Выездные корпоративы и подарки

На фоне экономии популярность выездных корпоративов увеличилась: 60% работодателей выбрали этот формат. 31% решили ограничиться мероприятиями в офисе. В 48% компаний планируют учесть участие удалённых сотрудников, в основном подключая их к празднику через онлайн-трансляцию.

Что касается подарков для сотрудников, то 50% работодателей готовы их дарить. Однако количество компаний, которые предоставляют подарки, сократилось: в 2023 году подарки дарили 76% компаний, а в 2024-м — уже только 52%. Среди самых популярных подарков для сотрудников — подарочные карты (13%), брендированный мерч (12%) и сладкие наборы (7%).

Для детей сотрудников большинство компаний (81%) продолжает дарить подарки. Наиболее популярными остаются сладкие наборы (44%).

Мнения сотрудников

Среди сотрудников мнения о значимости корпоративов разделились. 40% считают новогодние мероприятия важной частью корпоративной культуры, в то время как для других 40% корпоративы не играют существенной роли. Примечательно, что 35% работников предпочли бы получить вместо праздника денежную премию.

Когда речь заходит о факторах лояльности, 54% сотрудников считают самой важной выплату годовой премии, в то время как корпоративы и подарки в список значимых факторов включают 26% и 20% соответственно. В свою очередь, 75% сотрудников отметили, что они бы предпочли премию вместо любого подарка, а наиболее желаемыми подарками стали подарочные карты (48%). Наименее привлекательными для сотрудников оказались сладкие наборы (55%) и наборы чая или кофе (51%).

Оптимизация и мотивация

Как отмечает Анна Спирина, директор по маркетингу консалтинговой компании get experts, необходимость оптимизации бюджетов стала следствием не только экономических изменений, но и неудачи в достижении годовых финансовых планов. Она подчёркивает, что такие мероприятия остаются важными для мотивации и удержания персонала. Прозрачная внутренняя коммуникация и гибкие подходы, такие как организация низкобюджетных корпоративов, помогут сохранить атмосферу доверия среди сотрудников.