Национализированная "Макфа" подаёт в суд на "чешскую" Makfa: за что борются макароны

сегодня в 6:11

Турция, Египет, Таиланд — и Челябинск взлетает: международные рейсы рвут статистику

Международный пассажиропоток через челябинский аэропорт имени Курчатова вырос на 15%: лидируют рейсы в Турцию, Египет и Таиланд.

вчера в 22:27

Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе

В Челябинске спустя 15 лет утвердили проект 20-этажного отеля рядом с вокзалами. В нём будет более 100 номеров, кафе, офисы и подземный паркинг.

вчера в 21:18

3 миллиарда за бегемота и купол: сколько будет стоить возвращение цирка в Челябинск

Челябинский цирк, закрытый ещё в 2019 году, готовят к масштабной реконструкции: проект оценивают в 3 миллиарда, открытие ожидается к 2028 году.

вчера в 20:27

С 2026 года жильё подорожает — даже если вы его не продаёте: капремонт вырастет на 7%

С 2026 года свердловчане будут платить больше за капремонт: взнос увеличится на 7% и составит 18,81 рубля за «квадрат».

вчера в 19:18

Вроде росли — а теперь пропадают: что не так с Yollo, который уходит с рынка

Российский бренд Yollo уходит из офлайн-ритейла: несмотря на рост выручки, компания остаётся в убытке и закрывает магазины по всей стране.

вчера в 18:17

"Он лишил ребёнка отца": сына полковника обязали платить девочке каждый месяц до её совершеннолетия

Суд в Екатеринбурге взыскал с сына полковника Росгвардии Владимира Васильева два миллиона рублей в пользу семьи погибшего в ДТП 2019 года.

вчера в 17:18

Не паниковать и не терять время: что делать, если ваш близкий исчез на фронте

Что делать, если военный пропал без вести в зоне СВО: инструкция для семей, включая контакты, выплаты, сбор документов и помощь организаций.

вчера в 16:18

"Главпарк" на месте стадиона и прудов: в Екатеринбурге создают новый символ города

В центре Екатеринбурга к 2030 году появится «Главпарк» — объединённое пространство площадью 20 гектаров, которое изменит облик города.

