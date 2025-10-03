Национализированная "Макфа" подаёт в суд на "чешскую" Makfa: за что борются макароны
Национализированная в 2024 году компания "Макфа" обратилась в арбитражный суд с иском против зарегистрированной в Чехии фирмы Makfa Europe s. r.o.
Суть инициации дела
Согласно материалам суда:
"Исковое заявление АО "Макфа" к Makfa Europe s. r.o. Подано 29 сентября, зарегистрировано 1 октября".
Подробности иска пока не раскрываются.
Кому принадлежала Makfa Europe
-
До мая 2021 года чешскую компанию контролировала нидерландская фирма MGC International B. V.
-
СМИ связывали этот бизнес с сыном одного из основателей "Макфы" — экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова.
-
Полтора года предприятием владело само АО "Макфа".
-
С сентября 2022 года собственником числится Kaylinda Advisors Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Главный офис Makfa Europe находится в Праге. Контактов компании, кроме юридического адреса, в открытых источниках нет.
Контекст
Холдинг "Макфа" был национализирован в начале 2024 года. До этого его бенефициарами считались бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. По данным СМИ, оба сейчас находятся за пределами России.
