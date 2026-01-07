Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Совещание в московской больнице
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:34

Следующий год — для машиностроителей: какая программа здоровья ждет рабочий класс Южного Урала

В Челябинской области действуют 1200 корпоративных программ здоровья — Агеева

В Челябинской области забота о здоровье сотрудников все чаще становится частью корпоративной политики, а не формальной обязанностью работодателя. Предприятия региона внедряют системные программы, которые выходят за рамки охраны труда и затрагивают образ жизни работников. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Здоровье как фактор устойчивости бизнеса

Сегодня на Южном Урале реализуется более 1200 корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья персонала. По этому показателю Челябинская область входит в число регионов-лидеров. Специалисты подчеркивают, что подобные инициативы напрямую связаны с ростом производительности труда и снижением бизнес-рисков.

Руководители предприятий все чаще рассматривают здоровье коллектива как инвестицию. Речь идет не только о соблюдении требований безопасности, но и о формировании среды, в которой сотрудникам проще сохранять работоспособность и мотивацию на протяжении многих лет.

От спорта до медицины на рабочем месте

Современные корпоративные программы охватывают широкий спектр направлений — от физической активности до медицинского сопровождения. В их числе организация рационального питания, обустройство эргономичных рабочих мест, поддержка спортивных инициатив и внедрение регулярной производственной гимнастики.

"Современные корпоративные программы здоровьесбережения включают не только повышение физической активности, организацию питания, эргономические рабочие места, но и медицинское обслуживание, начиная от возможности проведения диспансеризации, совмещенной с периодическими осмотрами, и вакцинации непосредственно на рабочем месте до диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, проведения школ здоровья", — отметила главный врач центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

Индивидуальный подход предприятий

Каждая компания формирует программу с учетом своей специфики и потребностей коллектива. Среди распространенных практик — оптимизация меню в корпоративных столовых, поддержка спортивных команд и профилактические медицинские мероприятия прямо на производственных площадках.

В новом году подобную программу планируют разработать для одного из машиностроительных предприятий региона. Эксперты считают, что дальнейшее распространение таких инициатив может стать одним из ключевых факторов улучшения качества жизни работающего населения области.

