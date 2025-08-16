Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 3:21

Джессика Альба готовит комедию, которая вывернет корпоративную культуру наизнанку

Netflix снимет комедию о корпоративной культуре с Джессикой Альбой в главной роли

Неожиданная новость для поклонников Джессики Альбы: звезда фильмов "Лапочка" и "Фантастическая четверка" готовит проект, который высмеет и раскроет внутреннюю механику корпоративной культуры. Причём актриса не просто исполнит главную роль, но и возьмёт на себя функции продюсера, работая в тандеме с Трейси Найберг.

В основе картины — оригинальная идея, рождённая из личных впечатлений Альбы от участия в бизнес-ретритах, куда она регулярно ездила в течение многих лет. Эти встречи, по словам актрисы, нередко оказывались богатым источником как вдохновляющих наблюдений, так и забавных, а порой и абсурдных ситуаций.

Сценарий доверен Мэдисон Вандерберг — автору, чья работа "Вопль" в 2024 году попала в престижный "чёрный список" лучших нереализованных сценариев Голливуда. Вандерберг планирует использовать свой опыт работы журналисткой, много лет писавшей о женщинах и их карьерном пути.

Личный опыт и вдохновение

"Как успешный предприниматель, я годами лично сталкивалась с корпоративной культурой и иронией/абсурдом, которые могут скрываться между строк, когда ты — женщина-руководитель", — рассказала Альба.

Она призналась, что в подходе Вандерберг её особенно вдохновляет тонкое чувство баланса между юмором и правдой.

"Она изящно подчеркивает нелепые элементы, создавая запоминающиеся персонажи, которые пытаются ориентироваться в мире современной корпоративной культуры, сохраняя при этом свою человечность", — отметила актриса.

Что известно о фильме

Пока проект не получил официального названия, но уже ясно, что это будет комедия с социальным подтекстом, в которой важную роль сыграют женские персонажи и вопросы лидерства. По данным Deadline, Netflix взялся за выпуск фильма, что гарантирует ему широкий охват аудитории и выход сразу на международный рынок.

