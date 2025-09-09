Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:29

Мороженое от BMW Mini превратило автосалон в скандальную площадку

Стали известны необычные поводы для извинений в автоиндустрии

Недавно во многих странах принято вспоминать ошибки и просить прощения. В этот неофициальный "день извинений" редакция решила собрать самые громкие случаи, когда мировые автогиганты вынуждены были оправдываться публично.

Mercedes-Benz и цитата далай-ламы

В 2018 году Mercedes-Benz оказался в центре международного конфликта. Компания опубликовала в соцсетях фото автомобиля на фоне пляжа с цитатой далай-ламы: "Смотри на ситуацию со всех сторон и станешь более открытым".

В Китае это вызвало бурную реакцию — ведь фигура духовного лидера для Пекина является крайне чувствительной темой. Пользователи социальных сетей требовали бойкота, а публикация стремительно разлетелась по медиа.

Компания удалила пост и принесла официальные извинения на Weibo.

"Мы незамедлительно предпримем шаги по углублению нашего понимания китайской культуры и ценностей, включая наших иностранных сотрудников, чтобы гарантировать, что подобные случаи больше не повторятся", — говорится в заявлении Daimler.

BMW и мороженое, которое стало скандалом

Пару лет назад подразделение Mini на Шанхайском автосалоне бесплатно раздавало мороженое. Но акция обернулась репутационным кризисом.

На видео, снятом посетителями, сотрудницы у стенда отказывают китайским гостям, заявляя, что угощение закончилось. Однако спустя мгновение появляется контейнер с мороженым, и сладость получает мужчина европейской внешности.

Соцсети взорвались обвинениями в дискриминации. Mini China поспешила оправдаться, заявив, что произошла ошибка в организации, а акция задумывалась как "момент удовольствия" для всех. Позже уточнили: мороженое получил сотрудник компании, а не случайный иностранец. Но объяснения восприняли холодно — комментарии с предложениями "нанять новую пиар-команду" собрали десятки тысяч лайков.

Audi и девочка с бананом

В 2020 году Audi представила рекламу спорткара RS4: маленькая девочка в ярком платье ест банан, стоя перед решёткой автомобиля. Подпись под фото гласила: "Заставляет ваше сердце биться чаще — во всех отношениях".

Однако публикация вызвала шквал критики. Пользователи возмутились, что ребёнка поставили в опасное положение, а некоторые назвали ролик "безвкусицей".

Компания признала ошибку и заявила, что изображение не будет использоваться в дальнейших кампаниях.

Zeekr и авария прямо на выставке

Неудачи случаются и у молодых брендов. На выставке в Нанкине в 2023 году электрокроссовер Zeekr X внезапно поехал прямо со стенда. Машина врезалась в экспонат BYD, пострадали пять человек.

К счастью, серьёзных травм удалось избежать, но ролик с инцидентом разлетелся по интернету. В Zeekr признали ошибку: автомобиль не перевели в демонстрационный режим. Компания принесла извинения и пообещала тщательнее проверять экспонаты на всех выставках.

Volvo и драка с фотографом

Один из самых необычных случаев произошёл в 2013 году. Во время тестов Volvo XC40 инженер компании попытался помешать фотографу-шпиону снять новый кроссовер. Завязалась короткая потасовка, закончившаяся синяком и повреждённой техникой.

Фотограф Уильямс даже с иронией заметил: "Ты сломал зум, чувак!"

Volvo быстро сгладила ситуацию: старший вице-президент Бодил Эрикссон принесла официальные извинения и пообещала компенсировать ущерб. Сам Уильямс заявил, что претензий не имеет и доволен реакцией бренда.

