Олег Белов Опубликована сегодня в 11:19

Вакцина спасает и подставляет одновременно: в чём коварство осенней профилактики

Роспотребнадзор заявил, что прививка от гриппа не предотвращает заражение коронавирусом

Можно ли защититься от нового варианта коронавируса привычной прививкой от гриппа? Ответ Роспотребнадзора однозначен — нет.

Почему прививка не работает
В пресс-службе ведомства пояснили, что грипп и коронавирусы — это разные группы вирусов с совершенно иной структурой. Поэтому иммунитет, который формируется после сезонной прививки, действует только против тех штаммов гриппа, что ожидаются в ближайшем эпидемиологическом сезоне.

"Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус"", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Зачем всё же делать прививку
Несмотря на это, массовая вакцинация против гриппа остаётся крайне важной. Она помогает снизить число тяжёлых случаев и уменьшает риск так называемой "двойной инфекции", когда человек одновременно заражается гриппом и коронавирусом.

Как защитить себя
Специалисты напоминают:

  • используйте маски и другие средства индивидуальной защиты,
  • чаще мойте руки с мылом,
  • избегайте контакта с заболевшими,
  • регулярно проветривайте помещения.

"Чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, рекомендуется соблюдать меры профилактики", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru