Вакцина спасает и подставляет одновременно: в чём коварство осенней профилактики
Можно ли защититься от нового варианта коронавируса привычной прививкой от гриппа? Ответ Роспотребнадзора однозначен — нет.
Почему прививка не работает
В пресс-службе ведомства пояснили, что грипп и коронавирусы — это разные группы вирусов с совершенно иной структурой. Поэтому иммунитет, который формируется после сезонной прививки, действует только против тех штаммов гриппа, что ожидаются в ближайшем эпидемиологическом сезоне.
"Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус"", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Зачем всё же делать прививку
Несмотря на это, массовая вакцинация против гриппа остаётся крайне важной. Она помогает снизить число тяжёлых случаев и уменьшает риск так называемой "двойной инфекции", когда человек одновременно заражается гриппом и коронавирусом.
Как защитить себя
Специалисты напоминают:
- используйте маски и другие средства индивидуальной защиты,
- чаще мойте руки с мылом,
- избегайте контакта с заболевшими,
- регулярно проветривайте помещения.
"Чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, рекомендуется соблюдать меры профилактики", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
