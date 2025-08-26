Вакцина спасает и подставляет одновременно: в чём коварство осенней профилактики

Можно ли защититься от нового варианта коронавируса привычной прививкой от гриппа? Ответ Роспотребнадзора однозначен — нет.

Почему прививка не работает

В пресс-службе ведомства пояснили, что грипп и коронавирусы — это разные группы вирусов с совершенно иной структурой. Поэтому иммунитет, который формируется после сезонной прививки, действует только против тех штаммов гриппа, что ожидаются в ближайшем эпидемиологическом сезоне.

"Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус"", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Зачем всё же делать прививку

Несмотря на это, массовая вакцинация против гриппа остаётся крайне важной. Она помогает снизить число тяжёлых случаев и уменьшает риск так называемой "двойной инфекции", когда человек одновременно заражается гриппом и коронавирусом.

Как защитить себя

Специалисты напоминают:

используйте маски и другие средства индивидуальной защиты,

чаще мойте руки с мылом,

избегайте контакта с заболевшими,

регулярно проветривайте помещения.