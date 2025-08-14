Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:16

Этот продукт из кухни решает садовые проблемы — и без капли химии

Садовод Тэмми Сонс назвала способы применения кукурузного крахмала на участке

Казалось бы, кукурузный крахмал — это что-то из кухни. Но на деле он может стать настоящей находкой для садоводов. Руководитель питомника TN Nursery Тэмми Сонс делится проверенными способами, как этот обычный порошок превращается в эффективное и безопасное средство ухода за участком.

1. Против муравьёв и мягкотелых насекомых

Сонс советует рассыпать кукурузный крахмал вокруг муравейников и грядок:

"Насекомые не могут его переварить — он блокирует их пищеварительную систему".

Это безопасная альтернатива химикатам, особенно если на участке играют дети или гуляют питомцы.

2. Против грибка: домашний спрей

С мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями поможет раствор:

  • 1 столовая ложка крахмала
  • 1 литр воды
  • по желанию — 1 ч. л. соды

Щелочная среда и крахмал вместе создают мягкий антисептик, который легко распыляется на листья.

3. Загуститель для натуральных инсектицидов

Если вы используете домашние спреи от вредителей на основе чеснока, лука или эфирных масел, добавьте немного крахмала — это продлит их действие:
раствор станет гуще и лучше прилипнет к поверхности листьев.

4. Защита семян и луковиц от плесени

Во время хранения семян и луковиц просто слегка присыпьте их крахмалом и уберите в бумажные пакеты. Он впитает влагу и не даст развиться плесени.

5. Первая помощь садоводу

После укусов насекомых или раздражения кожи на помощь придёт паста из крахмала и воды.
Нанесите на зудящее место, дайте высохнуть, а затем смойте тёплой водой.

6. Против скользких дорожек

Сыпучий крахмал помогает подсушить влажную поверхность. Посыпьте им скользкие ступени или дорожки — и они станут безопаснее.

7. Улучшение глинистой почвы

Если у вас тяжёлая почва, немного крахмала поможет ей стать более рыхлой и влагоудерживающей. Это особенно важно при посеве семян.

Важное предупреждение

"Кукурузный крахмал — не панацея", — напоминает Сонс.

Если использовать его без меры, особенно во влажной среде, он может превратиться в липкую массу и даже привлечь вредителей.
Перед масштабным применением протестируйте состав на одном растении.

Вывод

При разумном подходе кукурузный крахмал может стать частью вашего экологичного набора для ухода за садом — от профилактики вредителей до защиты посевов и даже самого садовода.

