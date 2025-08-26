Мозоль может обернуться рубцом: врачи предупредили об опасной ошибке
Кажется, что мозоль — пустяк, который легко убрать дома. Но врачи предупреждают: такие эксперименты могут обернуться воспалением и даже рубцами.
Мнение дерматолога
Врач-дерматолог Андрей Кузнецов в беседе с "Известиями" объяснил, что мозоли — это естественная реакция кожи на давление или трение. Они бывают трёх видов:
- влажные — с пузырём,
- сухие — с огрубевшей кожей,
- стержневые — с корнем внутри.
Специалист подчеркнул:
"Категорически не рекомендуется пытаться удалять их самостоятельно режущими инструментами или агрессивными веществами. Это может привести к воспалению, инфицированию и образованию рубцов, особенно у пациентов с сахарным диабетом".
Как правильно ухаживать за мозолями
- При влажных мозолях пузырь нельзя прокалывать — лучше заклеить его защитным пластырем.
- Для сухих мозолей допустимы кремы с мочевиной и салициловой кислотой, которые смягчают кожу.
- Лазерное удаление или криодеструкция должны проводиться только по назначению врача.
- Если мозоль болезненная или стержневая, необходима консультация дерматолога или хирурга.
Профилактика — лучший способ защиты
Основное правило — удобная обувь без жёстких швов и регулярное увлажнение кожи. Если мозоли появляются часто даже при правильном уходе, стоит обратиться к травматологу-ортопеду.
Советы для крепких ног
Тему здоровья ног продолжил спортсмен Александр Донцов в беседе с NEWS. ru. Он порекомендовал простые упражнения, которые можно выполнять без спортзала:
- "походка фермера" с утяжелителями,
- подъёмы по лестнице с грузом.
Эти упражнения эффективно укрепляют икры и бёдра, помогая снизить нагрузку на стопы.
