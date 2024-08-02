Стало известно об изменениях в динамике цен на продовольственные товары в мире

В июле мировые цены на зерновые снизились на фоне уменьшения экспортных цен. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на зерновые упал на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Это связано с хорошими темпами сбора урожая в Аргентине и Бразилии, а также благоприятными условиями для пшеницы в Канаде и США.
Экспортные цены на кукурузу и рис также снизились. Однако, индекс цен на растительные масла вырос на 2,4%, достигнув шестимесячного максимума из-за высокого спроса на соевое масло и ухудшения перспектив урожая подсолнечного и рапсового масел.
В целом, несмотря на рост цен на растительные масла, мясные продукты и сахар, снижение цен на зерновые удержало общий технический ориентир мировых цен на продовольственные товары в неизменном состоянии.
Фото: commons.wikimedia.org/Bacara Coffee (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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