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Как быстро извлечь зёрна кукурузы из початка?
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  • Опубликована сегодня в 7:08

Отделяем зёрна кукурузы от початка: как это сделать легко и безо всяких усилий

Как быстро извлечь зёрна кукурузы из початка?

Чтобы быстро и легко отделить зёрна кукурузы от початка, эксперты рекомендуют воспользоваться следующим методом.

Сначала необходимо очистить початок от листьев, кисточек и "хвостика". Затем разделите плод на несколько частей для удобства дальнейшей работы.

Начните удалять зёрна. Воспользуйтесь тупым ножом или ложкой, чтобы освободить первый ряд зёрен. Затем надавите большим пальцем на соседний ряд у основания и наклоните зёрна вниз. Они будут отделяться от початка целыми группами.

Если початки молодые, их можно предварительно замочить в кипятке на 20-30 минут для облегчения процесса.

Фото: www.flickr.com/ spurekar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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