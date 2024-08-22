Отделяем зёрна кукурузы от початка: как это сделать легко и безо всяких усилий

Чтобы быстро и легко отделить зёрна кукурузы от початка, эксперты рекомендуют воспользоваться следующим методом.
Сначала необходимо очистить початок от листьев, кисточек и "хвостика". Затем разделите плод на несколько частей для удобства дальнейшей работы.
Начните удалять зёрна. Воспользуйтесь тупым ножом или ложкой, чтобы освободить первый ряд зёрен. Затем надавите большим пальцем на соседний ряд у основания и наклоните зёрна вниз. Они будут отделяться от початка целыми группами.
Если початки молодые, их можно предварительно замочить в кипятке на 20-30 минут для облегчения процесса.
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