В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирске открыли новую молодежную лабораторию для селекции зерновых культур. Основной объект исследования в лаборатории — мягкая пшеница.
Ученые занимаются созданием линий пшеницы с различными сроками созревания и параметрами урожайности, используя молекулярно-генетические методы для изучения и создания генетических инструментов. Цель исследований — разработка высокоурожайных сортов, адаптированных к разным климатическим условиям.
Важным направлением работы является выявление новых генов и создание маркеров для маркер-ориентированной селекции, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Германии усилили охрану Роберта Хабека
В Федеративной Республике Германия приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности заместителя главы правительства и руководителя экономического ведомства Роберта Хабека, представляющего партию "Зеленых". Такие действия были предприняты в связи с участившимися случаями поступления угроз в его адрес, о чем сообщает издание Welt, ссылаясь на конфиденциальные источники информации.
С начала Олимпиады в Париже спортсмены заявили о пяти кражах
В Олимпийском поселке Сен-Дени, рассчитанном на размещение 9000 атлетов, с момента старта Игр зарегистрировано пять случаев хищения имущества, информирует издание Le Parisien.
Kion: 70% российских родителей используют мультфильмы для развлечения детей в отпуске
Около 70% российских родителей и бабушек/дедушек используют мультфильмы для развлечения детей во время отпуска, с более высокой лояльностью к такому виду досуга в отпуске (37%) по сравнению с буднями.
Хирург Умнов: употребление водки в любых дозах угрожает женщинам бесплодием и выкидышами
Хирург Александр Умнов рассказал, что употребление водки женщинами может привести к серьезным репродуктивным проблемам, включая бесплодие и выкидыши.