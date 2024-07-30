В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирске открыли новую молодежную лабораторию для селекции зерновых культур. Основной объект исследования в лаборатории — мягкая пшеница.

Ученые занимаются созданием линий пшеницы с различными сроками созревания и параметрами урожайности, используя молекулярно-генетические методы для изучения и создания генетических инструментов. Цель исследований — разработка высокоурожайных сортов, адаптированных к разным климатическим условиям.

Важным направлением работы является выявление новых генов и создание маркеров для маркер-ориентированной селекции, сообщает ТАСС.

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