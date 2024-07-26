В 2024 году урожай ранних зерновых и зернобобовых в Ростовской области снизился на 6 тыс. тонн, достигнув 10 млн тонн, по сравнению с рекордными 16 млн тонн в 2023 году, из-за весенних заморозков и засухи в июне. Эти погодные аномалии привели к гибели 211 тыс. га посевов и ущербу для сельхозпроизводителей на сумму около 4 млрд рублей.
Площадь посевов, погибших от почвенной засухи, составила 49 тыс. га, с дополнительным ущербом в 343 млн рублей, сообщает ТАСС.
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