Этот доступный продукт превращает обычный кекс в воздушный десерт — проверено поколениями
Среди множества домашних рецептов есть один, который передаётся из поколения в поколение и всегда вызывает улыбку — пышный кекс с кукурузным крахмалом. Его мягкая текстура, лёгкость и простота приготовления сделали его любимцем как у опытных хозяек, так и у тех, кто только делает первые шаги на кухне.
Откуда появился этот рецепт?
История этого кекса уходит в Бразилию 1960-х годов. Тогда хозяйки начали экспериментировать, заменяя часть пшеничной муки кукурузным крахмалом. Такой приём придавал выпечке особую лёгкость и воздушность, делал её менее плотной и более нежной. Именно благодаря этому эксперименту появился рецепт, который позже стал классикой и домашним символом уюта.
Калорийность и ценность
В среднем кусочек такого кекса содержит около 180 калорий — показатель зависит от количества сахара и используемого масла.
Пищевая характеристика рецепта:
- Время подготовки: 10 минут
- Время выпекания: 35 минут
- Выход: около 10 порций
- Калорийность на порцию: 180 ккал
Что нужно для приготовления
Главное преимущество рецепта — доступность ингредиентов:
- 3 яйца — делают тесто нежным и упругим
- 1 стакан сахара — добавляет сладость и золотистый оттенок
- 1/2 стакана масла — отвечает за влажность и мягкость
- 1 стакан молока — связывает все ингредиенты
- 1 стакан пшеничной муки — основа теста
- 1 стакан кукурузного крахмала — придаёт воздушность
- 1 ст. ложка разрыхлителя — для пышности
Из оборудования понадобятся лишь венчик или миксер, миска и форма для выпечки.
Как приготовить пошагово
- Взбейте яйца с сахаром до лёгкой и пышной массы (5-8 минут)
- Добавьте молоко и масло, перемешайте.
- Просейте муку и крахмал, постепенно введите в тесто.
- Аккуратно вмешайте разрыхлитель.
- Вылейте смесь в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.
- Выпекайте при 180 °C около 35 минут — до золотистой корочки.
Совет: не открывайте духовку первые полчаса, чтобы кекс не осел.
Как подать и с чем сочетать
Такой кекс отлично дружит с напитками и фруктами:
- чашка свежесваренного кофе
- травяной чай (ромашковый или фенхелевый)
- клубника или дольки апельсина
Для особого вкуса в тесто можно добавить ваниль или немного лимонной цедры.
Как хранить
Готовый кекс лучше держать в закрытом контейнере. При комнатной температуре он остаётся свежим 3 дня, в холодильнике — до 5, а заморозка продлит срок хранения до 2 месяцев. Разогреть можно в микроволновке всего за 20 секунд.
