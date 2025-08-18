Этот доступный продукт превращает обычный кекс в воздушный десерт — проверено поколениями

Среди множества домашних рецептов есть один, который передаётся из поколения в поколение и всегда вызывает улыбку — пышный кекс с кукурузным крахмалом. Его мягкая текстура, лёгкость и простота приготовления сделали его любимцем как у опытных хозяек, так и у тех, кто только делает первые шаги на кухне.

Откуда появился этот рецепт?

История этого кекса уходит в Бразилию 1960-х годов. Тогда хозяйки начали экспериментировать, заменяя часть пшеничной муки кукурузным крахмалом. Такой приём придавал выпечке особую лёгкость и воздушность, делал её менее плотной и более нежной. Именно благодаря этому эксперименту появился рецепт, который позже стал классикой и домашним символом уюта.

Калорийность и ценность

В среднем кусочек такого кекса содержит около 180 калорий — показатель зависит от количества сахара и используемого масла.

Пищевая характеристика рецепта:

Время подготовки: 10 минут

Время выпекания: 35 минут

Выход: около 10 порций

Калорийность на порцию: 180 ккал

Что нужно для приготовления

Главное преимущество рецепта — доступность ингредиентов:

3 яйца — делают тесто нежным и упругим

1 стакан сахара — добавляет сладость и золотистый оттенок

1/2 стакана масла — отвечает за влажность и мягкость

1 стакан молока — связывает все ингредиенты

1 стакан пшеничной муки — основа теста

1 стакан кукурузного крахмала — придаёт воздушность

1 ст. ложка разрыхлителя — для пышности

Из оборудования понадобятся лишь венчик или миксер, миска и форма для выпечки.

Как приготовить пошагово

Взбейте яйца с сахаром до лёгкой и пышной массы (5-8 минут)

Добавьте молоко и масло, перемешайте.

Просейте муку и крахмал, постепенно введите в тесто.

Аккуратно вмешайте разрыхлитель.

Вылейте смесь в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.

Выпекайте при 180 °C около 35 минут — до золотистой корочки.

Совет: не открывайте духовку первые полчаса, чтобы кекс не осел.

Как подать и с чем сочетать

Такой кекс отлично дружит с напитками и фруктами:

чашка свежесваренного кофе

травяной чай (ромашковый или фенхелевый)

клубника или дольки апельсина

Для особого вкуса в тесто можно добавить ваниль или немного лимонной цедры.

Как хранить

Готовый кекс лучше держать в закрытом контейнере. При комнатной температуре он остаётся свежим 3 дня, в холодильнике — до 5, а заморозка продлит срок хранения до 2 месяцев. Разогреть можно в микроволновке всего за 20 секунд.