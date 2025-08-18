Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Овсяный кекс с бананом
Овсяный кекс с бананом
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:35

Этот доступный продукт превращает обычный кекс в воздушный десерт — проверено поколениями

Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х

Среди множества домашних рецептов есть один, который передаётся из поколения в поколение и всегда вызывает улыбку — пышный кекс с кукурузным крахмалом. Его мягкая текстура, лёгкость и простота приготовления сделали его любимцем как у опытных хозяек, так и у тех, кто только делает первые шаги на кухне.

Откуда появился этот рецепт?

История этого кекса уходит в Бразилию 1960-х годов. Тогда хозяйки начали экспериментировать, заменяя часть пшеничной муки кукурузным крахмалом. Такой приём придавал выпечке особую лёгкость и воздушность, делал её менее плотной и более нежной. Именно благодаря этому эксперименту появился рецепт, который позже стал классикой и домашним символом уюта.

Калорийность и ценность

В среднем кусочек такого кекса содержит около 180 калорий — показатель зависит от количества сахара и используемого масла.

Пищевая характеристика рецепта:

  • Время подготовки: 10 минут
  • Время выпекания: 35 минут
  • Выход: около 10 порций
  • Калорийность на порцию: 180 ккал

Что нужно для приготовления

Главное преимущество рецепта — доступность ингредиентов:

  • 3 яйца — делают тесто нежным и упругим
  • 1 стакан сахара — добавляет сладость и золотистый оттенок
  • 1/2 стакана масла — отвечает за влажность и мягкость
  • 1 стакан молока — связывает все ингредиенты
  • 1 стакан пшеничной муки — основа теста
  • 1 стакан кукурузного крахмала — придаёт воздушность
  • 1 ст. ложка разрыхлителя — для пышности

Из оборудования понадобятся лишь венчик или миксер, миска и форма для выпечки.

Как приготовить пошагово

  • Взбейте яйца с сахаром до лёгкой и пышной массы (5-8 минут)
  • Добавьте молоко и масло, перемешайте.
  • Просейте муку и крахмал, постепенно введите в тесто.
  • Аккуратно вмешайте разрыхлитель.
  • Вылейте смесь в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.
  • Выпекайте при 180 °C около 35 минут — до золотистой корочки.

Совет: не открывайте духовку первые полчаса, чтобы кекс не осел.

Как подать и с чем сочетать

Такой кекс отлично дружит с напитками и фруктами:

  • чашка свежесваренного кофе
  • травяной чай (ромашковый или фенхелевый)
  • клубника или дольки апельсина

Для особого вкуса в тесто можно добавить ваниль или немного лимонной цедры.

Как хранить

Готовый кекс лучше держать в закрытом контейнере. При комнатной температуре он остаётся свежим 3 дня, в холодильнике — до 5, а заморозка продлит срок хранения до 2 месяцев. Разогреть можно в микроволновке всего за 20 секунд.

