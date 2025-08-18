Кулинарный конструктор: как собрать идеальный салат из того, что есть в холодильнике

Задумывались ли вы, как всего за несколько минут можно создать сытное и вкусное блюдо? Салат из кукурузы, фасоли и колбасы — это идеальное решение для тех, кто ценит быстрое и вкусное питание. Всего три основных ингредиента, и вы получите насыщенное сочетание, способное украсить любой праздничный стол или стать основным блюдом на ужин.

Ингредиенты

Копченая колбаса — 250 г

Консервированная фасоль — 100 г

Консервированная кукуруза — 100 г

Зеленый лук — 20 г

Майонез — 1.5 ст. ложки

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Если вы используете консервированные фасоль и кукурузу, то процесс приготовления займет всего несколько минут. В противном случае, если у вас сухая фасоль, замочите ее в холодной воде на сутки или в горячей на 1-2 часа. Затем отварите на маленьком огне от 30 до 90 минут. Чтобы проверить готовность, разомните одну фасолину вилкой.

Слейте сок с консервированных фасоли и кукурузы, затем отправьте их в глубокую чашу. Очистите колбасу от оболочки и нарежьте её тонкими брусочками или кубиками — как вам больше нравится. Выбирайте качественную копченую колбасу для лучшего вкуса. Добавьте её в чашу с кукурузой и фасолью.

Промойте и обсушите зеленый лук, нарежьте его и добавьте в салатницу. Добавьте в салат майонез. Лучше всего использовать домашний майонез. Если хотите добавить пикантности, пропустите зубчик чеснока через пресс и смешайте с майонезом. Приправьте по вкусу солью и перцем.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, украсьте блюдо веточками петрушки или укропа и подавайте к столу. Попробуйте этот простой и быстрый рецепт, который порадует вас и ваших близких.