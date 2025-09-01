Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полнолуние
© commons.wikimedia.org by Giuseppe Donatiello is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

В это воскресенье, 7 сентября, жители Северного полушария смогут стать свидетелями последнего летнего полнолуния. Лучше всего наблюдать его вечером того же дня — в сумерках, когда Луна поднимется над восточным горизонтом.

Кукурузная Луна вместо Урожайной

Хотя сентябрьское полнолуние традиционно зовут Урожайной Луной, в этом году у него другое имя — Кукурузная Луна. Причина проста: ближайшее к осеннему равноденствию, которое приходится на 22 сентября, полнолуние ожидается только 6 октября. Именно оно и получит звание Урожайной Луны. По подсчетам Time and Date, такая перестановка случается примерно раз в три года.

Среди других названий сентябрьской Луны встречаются Винная, Песенная и Ячменная. А у народа анишинаабег это время зовут "Wabaabagaa Giizis" — "Луна меняющихся листьев", сообщает Центр исследований коренных американцев.

Когда смотреть на небо

Фаза полнолуния официально наступит 7 сентября в 14:10 по восточному времени (18:10 UTC). Однако самые впечатляющие кадры можно увидеть вечером — через несколько часов после астрономического пика, когда диск Луны будет медленно подниматься над горизонтом, озаряя сумерки.

В Северной Америке Кукурузная Луна появится вскоре после заката. В это время её свет особенно эффектен, хотя и становится слишком ярким для прямого рассматривания без приборов.

Затмение и "кровавая Луна"

Особую интригу этому небесному шоу добавит лунное затмение. Жителям Австралии, Азии, Африки и части Европы повезёт увидеть "кровавую Луну", которая продлится 82 минуты — это будет самое продолжительное полное затмение с ноября 2022 года.

Для сравнения, похожее явление ожидается и в Северной Америке 14 марта 2025 года, но его продолжительность составит лишь 65 минут. Однако сентябрьское затмение обойдёт этот континент стороной: оно произойдёт до восхода Луны.

Советы для наблюдателей

  • Луна прекрасно видна невооружённым глазом, но телескоп или хотя бы бинокль помогут разглядеть кратеры и тени на её поверхности.
  • Особенно захватывающе наблюдать её восход: в этот момент кажется, что диск огромен и слегка окрашен в тёплые тона.
  • Учтите, что по мере подъёма яркость быстро усиливается, и рассмотреть детали становится труднее.

Луна и Сатурн — небесный дуэт

Уже на следующий вечер, 8 сентября, Луна окажется рядом с Сатурном. Кольцевая планета будет сиять особенно ярко: её противостояние с Землёй ожидается 20 сентября, а значит, планета приблизится максимально близко и станет заметной даже в небольшой любительский телескоп.

Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

В Перу археологи нашли захоронения с жертвами возрастом 2300 лет. Ученые уверены: странные позы тел и следы насилия указывают на ритуалы.

Читать полностью » Прививка от опоясывающего лишая снижает риск инфаркта на 18% — результаты исследования вчера в 23:56

Сердце под защитой от неожиданного врага — как связаны лишай и инфаркт

Международные ученые обнаружили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, открывая новые возможности для профилактики инфаркта и инсульта.

Читать полностью » Археологи нашли 3000-летний бронзовый топор из метеоритного металла на острове Борнео вчера в 23:51

Бронзовый топор из метеорита: сенсация, меняющая историю Индонезии

В Индонезии найден уникальный бронзовый топор возрастом более 3000 лет, возможно, изготовленный из метеоритного металла. Эта находка меняет представления о технологиях и культуре древних общин Борнео.

Читать полностью » Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо вчера в 22:45

Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Палеонтологи описали новый род гигантских пресноводных черепах из раннего палеоцена Колорадо, раскрывая важные детали выживания видов после массового вымирания.

Читать полностью » Анализ данных показал осложнения лечения COVID-19 превышают смертность от вируса вчера в 22:39

Когда лечение становится приговором: трагедия пандемии COVID-19

Исследование раскрывает: смертность от COVID-19 чаще вызывали осложнения лечения, а не вирус. Анализ 585 пациентов с ИИ-технологиями показывает шокирующие факты о рисках терапии — что это значит для медицины?

Читать полностью » Архивы раскрыли, что дом Шекспира унаследовал кузен, а не потомки вчера в 21:33

Дом Шекспира — не для семьи: как наследство великого драматурга обошло кровных родственников

В Национальном архиве Великобритании обнаружено завещание Шекспира 1642 года, раскрывающее неожиданные судебные баталии вокруг его дома Нью-Плейс и наследства.

Читать полностью » Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции вчера в 21:27

Загадочный одеон в горах — ключ к забытым ритуалам древних империй

В горах Турции археологи нашли гигантский одеон в Сагалассосе — третий по величине в стране. Это открытие раскрывает секреты древнего города и его роль в империи. Что ждет дальше?

Читать полностью » Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов вчера в 20:21

Студенты в огне жизни: контраст между отцовской холодностью и эмоциональным взлётом

Исследование показывает: теплота родителей помогает студентам развивать ключевые навыки для жизни. Как отцовская забота влияет на благополучие? Узнайте о выводах китайских учёных.

Читать полностью »

