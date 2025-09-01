7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

В это воскресенье, 7 сентября, жители Северного полушария смогут стать свидетелями последнего летнего полнолуния. Лучше всего наблюдать его вечером того же дня — в сумерках, когда Луна поднимется над восточным горизонтом.

Кукурузная Луна вместо Урожайной

Хотя сентябрьское полнолуние традиционно зовут Урожайной Луной, в этом году у него другое имя — Кукурузная Луна. Причина проста: ближайшее к осеннему равноденствию, которое приходится на 22 сентября, полнолуние ожидается только 6 октября. Именно оно и получит звание Урожайной Луны. По подсчетам Time and Date, такая перестановка случается примерно раз в три года.

Среди других названий сентябрьской Луны встречаются Винная, Песенная и Ячменная. А у народа анишинаабег это время зовут "Wabaabagaa Giizis" — "Луна меняющихся листьев", сообщает Центр исследований коренных американцев.

Когда смотреть на небо

Фаза полнолуния официально наступит 7 сентября в 14:10 по восточному времени (18:10 UTC). Однако самые впечатляющие кадры можно увидеть вечером — через несколько часов после астрономического пика, когда диск Луны будет медленно подниматься над горизонтом, озаряя сумерки.

В Северной Америке Кукурузная Луна появится вскоре после заката. В это время её свет особенно эффектен, хотя и становится слишком ярким для прямого рассматривания без приборов.

Затмение и "кровавая Луна"

Особую интригу этому небесному шоу добавит лунное затмение. Жителям Австралии, Азии, Африки и части Европы повезёт увидеть "кровавую Луну", которая продлится 82 минуты — это будет самое продолжительное полное затмение с ноября 2022 года.

Для сравнения, похожее явление ожидается и в Северной Америке 14 марта 2025 года, но его продолжительность составит лишь 65 минут. Однако сентябрьское затмение обойдёт этот континент стороной: оно произойдёт до восхода Луны.

Советы для наблюдателей

Луна прекрасно видна невооружённым глазом, но телескоп или хотя бы бинокль помогут разглядеть кратеры и тени на её поверхности.

Особенно захватывающе наблюдать её восход: в этот момент кажется, что диск огромен и слегка окрашен в тёплые тона.

Учтите, что по мере подъёма яркость быстро усиливается, и рассмотреть детали становится труднее.

Луна и Сатурн — небесный дуэт

Уже на следующий вечер, 8 сентября, Луна окажется рядом с Сатурном. Кольцевая планета будет сиять особенно ярко: её противостояние с Землёй ожидается 20 сентября, а значит, планета приблизится максимально близко и станет заметной даже в небольшой любительский телескоп.