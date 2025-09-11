Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кукурузный лабиринт
Кукурузный лабиринт
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under OpenAI Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:09

Из молочной фермы — в туристический парк: ферма в США удивляет жителей Иллинойса

В Иллинойсе представили кукурузный лабиринт в честь столетия компании Country Financial

Ферма Rader Family Farms этой осенью подготовила для гостей новое развлечение — кукурузный лабиринт, созданный в партнёрстве с компанией Country Financial. Проект приурочен к 100-летнему юбилею финансовой организации и символично подчеркивает её сельскохозяйственные корни.

История Country Financial

Компания была основана в 1925 году фермерами из Ассоциации сельского хозяйства Иллинойса. Первоначально она страховала от ударов молнии и пожаров. Сегодня Country Financial работает уже в 19 штатах и обслуживает около миллиона клиентов, оставаясь верной сельским традициям.

Как развивалась ферма Rader Family Farms

История хозяйства началась в середине 1930-х годов. Гленн и Маргарет Рейдер тогда держали молочное хозяйство Plainview Guernsey. После смерти Гленна ферма постепенно сменила направление: в 1970-е перешла на зерновое производство, а позже стала крупным агротуристическим комплексом площадью 80 акров. Сегодня это популярное место отдыха, где можно совместить развлечения с атмосферой сельской жизни.

Торжественное открытие лабиринта

Церемония перерезания ленточки прошла во вторник утром. В ней участвовали владельцы Линн и Линда Рейдер, их сын Адам, а также генеральный директор Country Financial Джим Джейкобс.

Как устроен лабиринт

По словам Адама Рейдера, маршрут сначала был создан в компьютерной программе, а затем воплощён на поле. Посетителям предлагается два уровня сложности:

  • первый — короткий и простой, рассчитан на детей и тех, кто хочет провести в лабиринте не больше получаса;

  • второй — более сложный, с мостами и обзорными площадками, занимает от 45 минут до полутора часов.

В этом году гостей ждут также три специальных ночных прогулки по лабиринту.

Символика проекта

Адам Рейдер отметил, что сотрудничество с Country Financial имеет для его семьи особое значение.

"Я думаю об испытаниях и борьбе, которые им пришлось бы пережить, и о том, каково это — иметь кого-то, кто поддерживает тебя в этом начинании. Мы рады, что у нас есть люди, которые хотят поддержать нас — не только эмоционально, но и с финансовой точки зрения", — сказал он.

Генеральный директор Country Financial Джим Джейкобс подчеркнул ценность нового проекта:

"Это идеальное место для того, чтобы продолжить празднование 100-й годовщины. Фермеры — одни из трёх наших основных клиентов, и мы очень гордимся этим. Наши клиенты-фермеры — наши лучшие клиенты", — заявил он.

Когда можно посетить лабиринт

Ферма откроет свои двери 13 сентября. Гостей ждёт не только кукурузный лабиринт в стиле Country Financial, но и яблоневый сад, рынок, пекарня и кофейня Harvest Brew. Сезон продлится до 1 ноября.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя перекопка: когда копать огород, а когда лучше оставить в покое – советы эксперта сегодня в 14:53

Тайны плодородия: как правильно копать землю осенью, чтобы весной собрать урожай мечты

Осенняя перекопка: необходимость или пережиток прошлого? Узнайте, когда копать огород, а когда достаточно сидератов. Раскрываем секреты плодородия почвы!

Читать полностью » Осенняя обработка теплиц в Смоленской области снижает риск грибковых болезней сегодня в 14:35

Убрали урожай в Смоленской области — работа только начинается: почему отдых теплице противопоказан

Осень в Смоленской области — время, когда дачники закладывают основу будущего урожая. Но есть нюансы, без которых весной грядки разочаруют.

Читать полностью » Секреты осенней обрезки косточковых: как правильно подготовить деревья к зиме сегодня в 13:53

Формируем крону сада осенью: осенняя обрезка косточковых деревьев до весны

Узнайте, как правильно провести осеннюю обрезку косточковых деревьев, чтобы обеспечить богатый урожай и защитить их от болезней. Советы и рекомендации для сада.

Читать полностью » В Брянской области осенью в теплицах сеют шпинат, редис и зелень сегодня в 13:24

Осенние посевы в Брянске дают урожай, которого не дождёшься летом: какие культуры успеют вырасти

Осень в Брянской области — не конец сезона, а новая возможность. Рассказываем, что посадить в теплице, чтобы свежая зелень радовала даже в ноябре.

Читать полностью » Осенний уход за тепличными томатами: агрономы рекомендуют полив только тёплой водой утром сегодня в 12:25

Соседи уже закрыли теплицы, а у вас ещё краснеют кисти — зависть обеспечена

Даже в октябре теплица может дарить урожай. Какие приёмы помогают томатам наливаться осенью и как обмануть белокрылку — рассказываем в статье.

Читать полностью » Рассада томатов, перцев и баклажанов будет крепкой: применяем янтарную кислоту правильно – советы дачникам сегодня в 12:17

Реанимирует даже умирающую рассаду: копеечное средство творит чудеса – секрет в янтарной кислоте

Янтарная кислота – мощный стимулятор роста для рассады томатов, перцев и баклажанов. Узнайте, как применять раствор кислоты для крепких растений и обильного урожая. Дозировка и способы применения.

Читать полностью » Морковь и свеклу рекомендуют убирать в сухую погоду без росы, чтобы избежать загнивания зимой сегодня в 11:19

Осень проверяет дачников на прочность: кто войдёт в зиму с запасами, а кто — с пустыми руками

Сентябрь — месяц изобилия и забот. Какие работы нужно успеть провести в саду и огороде, чтобы сохранить урожай и подготовить почву к следующему сезону?

Читать полностью » Как подготовить грядки осенью для озимого чеснока: органика, фосфор, калий – пошаговая инструкция сегодня в 11:17

Озимый чеснок вырастет крупным и здоровым: осенью вношу на грядки этот чудо-состав – проверено годами

Озимый чеснок требует особого внимания осенью. Узнайте, какие органические, фосфорные и калийные удобрения необходимо внести в почву, чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых головок.

Читать полностью »

Новости
СФО

Народные приметы: рябина, орехи и шишки помогают предсказать зиму
Авто и мото

Рынок аккумуляторов для электромобилей в Китае в августе вырос на 33% — данные отрасли
Культура и шоу-бизнес

Бритни Спирс ответила на критику Daily Mail о беспорядке в её доме
Наука

Археологи нашли доказательства убийства слонов Homo erectus в Олдувайском ущелье
УрФО

Яндекс Аренда: в августе 2025 года аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 3,7%
Красота и здоровье

Свекла, чеснок и брокколи улучшают работу сердца и сосудов
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала, какой материал лучше выбрать для подоконника
Спорт и фитнес

Тхану Джей: жим ногами укрепляет разгибание коленей и бёдер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet