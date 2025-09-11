Из молочной фермы — в туристический парк: ферма в США удивляет жителей Иллинойса

Ферма Rader Family Farms этой осенью подготовила для гостей новое развлечение — кукурузный лабиринт, созданный в партнёрстве с компанией Country Financial. Проект приурочен к 100-летнему юбилею финансовой организации и символично подчеркивает её сельскохозяйственные корни.

История Country Financial

Компания была основана в 1925 году фермерами из Ассоциации сельского хозяйства Иллинойса. Первоначально она страховала от ударов молнии и пожаров. Сегодня Country Financial работает уже в 19 штатах и обслуживает около миллиона клиентов, оставаясь верной сельским традициям.

Как развивалась ферма Rader Family Farms

История хозяйства началась в середине 1930-х годов. Гленн и Маргарет Рейдер тогда держали молочное хозяйство Plainview Guernsey. После смерти Гленна ферма постепенно сменила направление: в 1970-е перешла на зерновое производство, а позже стала крупным агротуристическим комплексом площадью 80 акров. Сегодня это популярное место отдыха, где можно совместить развлечения с атмосферой сельской жизни.

Торжественное открытие лабиринта

Церемония перерезания ленточки прошла во вторник утром. В ней участвовали владельцы Линн и Линда Рейдер, их сын Адам, а также генеральный директор Country Financial Джим Джейкобс.

Как устроен лабиринт

По словам Адама Рейдера, маршрут сначала был создан в компьютерной программе, а затем воплощён на поле. Посетителям предлагается два уровня сложности:

первый — короткий и простой, рассчитан на детей и тех, кто хочет провести в лабиринте не больше получаса;

второй — более сложный, с мостами и обзорными площадками, занимает от 45 минут до полутора часов.

В этом году гостей ждут также три специальных ночных прогулки по лабиринту.

Символика проекта

Адам Рейдер отметил, что сотрудничество с Country Financial имеет для его семьи особое значение.

"Я думаю об испытаниях и борьбе, которые им пришлось бы пережить, и о том, каково это — иметь кого-то, кто поддерживает тебя в этом начинании. Мы рады, что у нас есть люди, которые хотят поддержать нас — не только эмоционально, но и с финансовой точки зрения", — сказал он.

Генеральный директор Country Financial Джим Джейкобс подчеркнул ценность нового проекта:

"Это идеальное место для того, чтобы продолжить празднование 100-й годовщины. Фермеры — одни из трёх наших основных клиентов, и мы очень гордимся этим. Наши клиенты-фермеры — наши лучшие клиенты", — заявил он.

Когда можно посетить лабиринт

Ферма откроет свои двери 13 сентября. Гостей ждёт не только кукурузный лабиринт в стиле Country Financial, но и яблоневый сад, рынок, пекарня и кофейня Harvest Brew. Сезон продлится до 1 ноября.