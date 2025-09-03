Ошибка в тарелке — и кукуруза тяжелеет для желудка: когда лучше её есть

Варёная кукуруза с солью у многих ассоциируется с морем, отдыхом и летом. Но ценность этой культуры не ограничивается вкусом — она является настоящим источником витаминов и минералов.

Витаминный и минеральный состав

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: кукуруза содержит целый комплекс полезных веществ:

витамины РР, Е, К, С , а также группу B (B1 и B2) , которые отвечают за работу нервной системы;

микроэлементы: калий, магний, фосфор, железо.

Белок и аминокислоты

Белковая часть кукурузы заслуживает особого внимания.

Содержит триптофан и лизин - аминокислоты, участвующие в синтезе серотонина ("гормона радости") ;

поддерживает здоровье мышечной ткани;

обогащена бета-каротином и лютеином, которые способствуют сохранению зрения.

Польза для организма

Регулярное включение кукурузы в рацион помогает:

улучшить пищеварение благодаря клетчатке,

уменьшить воспалительные процессы,

укрепить иммунитет,

снизить нагрузку на суставы и облегчить дискомфорт,

мягко вывести лишнюю жидкость за счёт мочегонного эффекта.

Когда лучше есть

Кукурузу рекомендуется употреблять днём. Вечером и особенно на ночь она может быть тяжеловата для желудка.

При этом она остаётся диетическим продуктом: в 100 г варёной кукурузы — всего 100-110 ккал.

Итог

Кукуруза — не только летнее лакомство, но и полноценный продукт для укрепления здоровья: от нервной системы до зрения и суставов. Главное — есть её в правильное время суток и в умеренных количествах.