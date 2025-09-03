Ошибка в тарелке — и кукуруза тяжелеет для желудка: когда лучше её есть
Варёная кукуруза с солью у многих ассоциируется с морем, отдыхом и летом. Но ценность этой культуры не ограничивается вкусом — она является настоящим источником витаминов и минералов.
Витаминный и минеральный состав
Специалисты Роспотребнадзора напоминают: кукуруза содержит целый комплекс полезных веществ:
-
витамины РР, Е, К, С, а также группу B (B1 и B2), которые отвечают за работу нервной системы;
-
микроэлементы: калий, магний, фосфор, железо.
Белок и аминокислоты
Белковая часть кукурузы заслуживает особого внимания.
-
Содержит триптофан и лизин - аминокислоты, участвующие в синтезе серотонина ("гормона радости");
-
поддерживает здоровье мышечной ткани;
-
обогащена бета-каротином и лютеином, которые способствуют сохранению зрения.
Польза для организма
Регулярное включение кукурузы в рацион помогает:
-
улучшить пищеварение благодаря клетчатке,
-
уменьшить воспалительные процессы,
-
укрепить иммунитет,
-
снизить нагрузку на суставы и облегчить дискомфорт,
-
мягко вывести лишнюю жидкость за счёт мочегонного эффекта.
Когда лучше есть
Кукурузу рекомендуется употреблять днём. Вечером и особенно на ночь она может быть тяжеловата для желудка.
При этом она остаётся диетическим продуктом: в 100 г варёной кукурузы — всего 100-110 ккал.
Итог
Кукуруза — не только летнее лакомство, но и полноценный продукт для укрепления здоровья: от нервной системы до зрения и суставов. Главное — есть её в правильное время суток и в умеренных количествах.
