Домашний корн дог без хлопот: как сэкономить на фастфуде и удивить семью

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить настоящий корн дог — сочную сосиску в золотистой корочке из кукурузной крупы — прямо у себя дома? Это блюдо, популярное в США, давно завоевало сердца гурманов по всему миру. И, поверьте, сделать его самостоятельно гораздо проще, чем кажется!

Ингредиенты для домашнего корн дога

Сосиски — 8 шт. (лучше молочные или сливочные, чтобы вкус был нейтральным)

Пшеничная мука — 2 ст. л. для панировки + 100 г для теста

Кукурузная крупа (полента) — 100 г

Молоко — 90 мл

Сахар — 15 г

Разрыхлитель — 5 г

Сода — 5 г

Паприка — 2 г

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 350 мл для жарки

Пошаговый рецепт: как приготовить корн доги дома

Начните с тщательного взвешивания и подготовки всех компонентов. Муку лучше брать высшего сорта — от этого зависит текстура теста. Количество муки может немного варьироваться в зависимости от размера яйца и качества поленты.

В глубокой миске смешайте яйцо, молоко, сахар, разрыхлитель, соду и паприку. Затем добавьте кукурузную крупу и тщательно перемешайте. Постепенно вводите пшеничную муку, чтобы тесто получилось однородным. Консистенция должна напоминать густую сметану — не слишком жидкую, чтобы кляр не стекал с сосисок.

Дайте тесту постоять 2-3 минуты — за это время мука "раскроется", и кляр станет более вязким.

Снимите плёнку с сосисок и отварите их до готовности. Это важно, чтобы сосиски были мягкими внутри после жарки. Затем аккуратно насадите каждую на деревянную шпажку — лучше квадратную, чтобы сосиска не прокручивалась при обмакивании.

Обваляйте сосиски в муке — это поможет кляру лучше прилипнуть.

Разогрейте растительное масло до 180-185℃. Опускайте сосиски в тесто, равномерно обволакивая их, и сразу же бросайте в горячее масло. Жарьте, аккуратно прокатывая по сковороде 2-3 минуты, чтобы корочка была равномерно золотистой и хрустящей.

Готовые корн доги выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте горячими с любимыми соусами — классика жанра: кетчуп, горчица или майонез.