Кукурузное поле
Кукурузное поле
© Freepik by wirestock
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:14

Урожай кукурузы можно потерять за неделю: главные угрозы с идут полей

Эксперты назвали самые опасные болезни кукурузы: листовые пятнистости и антракноз снижают урожай

Кукуруза занимает важное место в мировой аграрной экономике, но её урожайность сильно зависит от здоровья растений. Болезни, вызываемые грибами, бактериями и вирусами, могут обесценить целые поля и привести к огромным потерям. Некоторые инфекции не только снижают количество зерна, но и делают его токсичным и опасным для людей и животных. Рассмотрим ключевые угрозы, с которыми сталкиваются аграрии.

Фузариум — тихая угроза с токсинами

Фузариум считается одной из самых коварных болезней кукурузы. Грибы поражают початки, стебли и зерно, вызывая загнивание. Опасность заключается в том, что возбудитель выделяет микотоксины. Даже если зерно выглядит нормально, оно может быть непригодным для корма и пищи.

Развитию болезни способствует тёплая и влажная погода. Контроль фузариума возможен только комплексными мерами: севооборотом, использованием устойчивых гибридов и правильным хранением зерна.

Пузырчатая головня — болезнь, меняющая облик

Возбудитель Ustilago maydis образует крупные серо-белые вздутия на початках, листьях и стеблях. Позже они темнеют и превращаются в массу спор. Для фермера это серьёзная потеря урожая.

Интересно, что в Мексике болезнь воспринимается иначе: заражённые початки известны как "huitlacoche" и считаются деликатесом. Однако в обычном хозяйстве головня остаётся проблемой, против которой помогают севооборот, здоровые семена и минимизация механических повреждений растений.

Загнивание корневой шейки и "чёрная ножка"

Эти заболевания угрожают молодым растениям кукурузы, когда они особенно уязвимы. Почвенные грибы — Pythium, Rhizoctonia, Fusarium — вызывают гниение у основания стебля. В результате сеянцы вянут и погибают.

Проблема особенно остра в прохладной и сырой почве. Спасти урожай помогают протравливание семян, правильный севооборот и соблюдение агротехники.

Листовые пятнистости — сигнал о беде

Helminthosporium, Bipolaris и другие грибы вызывают характерные пятна на листьях. Со временем они разрастаются, снижают фотосинтез и резко уменьшают урожайность.

Болезнь развивается в тёплую и влажную погоду, особенно при густых посевах. Профилактика включает подбор устойчивых сортов, обеспечение вентиляции и при необходимости — обработку фунгицидами.

Антракноз и ржавчина — болезни-"долгожители"

Антракноз поражает листья, стебли и початки, вызывая тёмные полосы и гибель растений. Он особенно опасен своей изменчивостью: болезнь может проявляться в разных формах и быстро распространяться.

Ржавчина (Puccinia spp.) развивается медленнее, но настойчиво. На листьях появляются оранжевые пустулы, которые выделяют массу спор. При массовом заражении урожай падает в разы.

Вирусные и бактериальные угрозы

Не только грибы представляют опасность. Вирусы мозаики (обычной и карликовой) приводят к деформации растений, задержке роста и потере урожая. Их разносят тли и цикадки. Лечения не существует — помогает лишь профилактика: борьба с переносчиками и использование здорового посевного материала.

Бактериальные болезни встречаются реже, но могут быть не менее разрушительными. Они вызывают увядание и гниение листьев, что делает растение уязвимым и снижает продуктивность.

Как защитить кукурузу

Главное оружие фермера — профилактика. Севооборот, устойчивые сорта, своевременная уборка растительных остатков и контроль сорняков значительно снижают риск заражения. Химические препараты стоит применять лишь тогда, когда другие меры не помогают, чтобы избежать устойчивости патогенов и загрязнения зерна.

Интересные факты

  • В 2020 году в США фузариозные микотоксины нанесли убытки более чем на миллиард долларов — из-за непригодности зерна для кормов.
  • Мексиканцы называют кукурузную головню "кукурузным трюфелем" и используют её для начос и супов.
  • Учёные работают над созданием гибридов кукурузы, устойчивых к нескольким болезням сразу, чтобы уменьшить использование фунгицидов.

Заболевания кукурузы способны уничтожить урожай ещё до сбора. Наибольшую опасность представляют грибковые инфекции — фузариум, головня, антракноз и листовые пятнистости, а также вирусы, для которых нет прямого лечения. Защитить поля можно только комплексным подходом: агротехника, устойчивые сорта и грамотное хранение.

