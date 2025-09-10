Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кукуруза
кукуруза
© commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:44

Один отвар — три применения: почему не стоит выливать воду после варки кукурузы

Кукурузный отвар можно использовать в напитках и кулинарии как источник микроэлементов

Кукуруза в кочанах для многих символизирует лето: сладкая, ароматная, с маслом и солью. Но мало кто задумывается о воде, в которой она варится. Чаще всего её просто выливают, хотя именно в этой жидкости сохраняется часть полезных веществ. И если правильно её использовать, можно получить не только дополнительный вкус для блюд, но и натуральное средство для ухода за собой и даже для растений.

Чем ценна вода после варки кукурузы

Во время тепловой обработки зёрна выделяют в воду витамины и минералы. Особенно заметно в составе присутствуют витамины группы B, магний и калий. Кроме того, в отвар переходят антиоксиданты и естественная сладость кукурузы, благодаря чему вкус жидкости получается мягким и приятным. Это уже не просто побочный продукт, а напиток с определённой питательной ценностью.

Как можно использовать кукурузный отвар

В качестве напитка

Самый простой способ — выпить её тёплой или охлаждённой. В разных странах подобные отвары считают полезными для поддержания водного баланса и работы пищеварительной системы. Добавив лимон или немного мёда, можно получить освежающий напиток, поддерживающий иммунитет.

В кулинарии

Эта жидкость может заменить часть бульона или воды в рецептах. В овощных супах она усиливает вкус и добавляет ценности, а при замесе теста помогает получить более нежный хлеб или булочки. Даже в соусах или ризотто такой отвар способен раскрыть новые оттенки вкуса.

Основа для травяных чаёв

Природная сладость воды позволяет уменьшить количество сахара или мёда. Попробуйте заварить её вместе с мятой, ромашкой или имбирём — получится полезный и ароматный чай.

Польза для организма

У отвара есть лёгкий мочегонный эффект, что помогает при задержке жидкости и способствует очищению организма от токсинов. В народной медицине его применяют при отёках и для поддержки работы почек. Кроме того, напиток часто рекомендуют как мягкое средство при простуде или проблемах с пищеварением.

Применение в косметике

Эту жидкость можно использовать как тоник для лица — она освежает и увлажняет кожу. При добавлении в домашние маски с мёдом или глиной усиливает их действие. Для волос отвар подходит в качестве ополаскивателя: делает их мягче и придаёт лёгкий блеск.

В помощь растениям

Если остался лишний отвар, не стоит его выливать. Разбавленный водой и остывший, он хорошо подходит для полива домашних цветов и садовых культур. Содержащиеся в нём микроэлементы становятся естественной подкормкой для почвы.

Хранение

Чтобы сохранить пользу, важно правильно хранить жидкость. В стеклянной банке в холодильнике она пригодна к употреблению не дольше двух суток. Для косметических процедур можно заморозить её в форме для льда и использовать при необходимости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары рекомендуют салат Оливье с говяжьим языком для праздничного стола сегодня в 11:36

Нежный язык в тарелке: что скрывает этот рецепт от миллионов гурманов

Оливье с говяжьим языком: классика с нежным поворотом. Сытный салат с овощами, яйцами и горошком под майонезом ждёт гурманов. Готовим вкусно!

Читать полностью » Риет из скумбрии в духовке от шеф-повара выходит нежным сегодня в 11:15

Риет из скумбрии: лайфхак, который знают единицы, но меняет обед навсегда

Риет из скумбрии — нежный французский паштет с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома. Узнайте секреты идеального риета из рыбы!

Читать полностью » По кулинарному рецепту стейк горбуши на сковороде жарится с чесноком и зеленью сегодня в 10:33

Когда обычная рыба становится королевой обеда — горбуша в новом свете

Захватывающий рецепт сочного стейка горбуши на сковороде: простые ингредиенты, быстрый процесс и море вкуса. Идеально для ужина — узнайте секреты маринада!

Читать полностью » Кулинары готовят желе из компота с желатином за 30 минут сегодня в 10:11

Желе из компота: шокирующий поворот, который превратит вашу кухню в лабораторию волшебства

Откройте лёгкий секрет яркого десерта из компота и желатина! Быстрый рецепт для любого сезона, с ягодами и без лишних усилий. Попробуйте сами!

Читать полностью » Кулинарный эксперт запекает рыбу по-французски в духовке с пангасиусом сегодня в 9:30

Тайна запечённой рыбы: почему этот рецепт меняет правила игры для миллионов

Любите мясо по-французски? Попробуйте рыбу вместо! Нежное филе с помидорами и сыром в духовке — вкусно, легко и быстро. Идеальный рецепт для ужина.

Читать полностью » Салат Кармен готовится с курицей, ветчиной и сухариками для насыщенного вкуса сегодня в 9:08

Салат с курицей и ветчиной за 35 минут: меньше работы, больше удовольствия без лишних затрат

Откройте секрет простого салата Кармен: курица, ветчина и хрустящие сухарики в пикантной заправке. Идеально для ужина или праздника, без лишних хлопот!

Читать полностью » Шеф-повар поделился рецептом салата с фасолью и пекинской капустой без майонеза сегодня в 8:35

Салат, который изменит ваше представление о фасоли и капусте

Откройте для себя свежий и полезный салат с фасолью и пекинской капустой — оригинальная заправка без майонеза и сметаны придаст блюду неповторимый вкус!

Читать полностью » Кулинары советуют готовить бисквитный рулет с бананом для получения пышной текстуры сегодня в 8:20

Бисквитный рулет с бананом: как десерт, похожий на объятия, вернёт вкус детства в вашу кухню

Узнайте, как приготовить нежный и пышный бисквитный рулет с бананом и сливочным кремом — простой рецепт вкусного десерта для любого случая.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты: курицу, фарш и морепродукты нельзя готовить прямо из морозилки
Красота и здоровье

Врачи рассказали о пользе кураги для сердца и сосудов благодаря высокому содержанию калия
Питомцы

Хомячки проявляют милые привычки в домашних условиях
Дом

Шаги к чистому дому: как расхламить пространство по канадскому методу
Красота и здоровье

Врач высшей категории Владимир Зайцев: выйти из зоны конфликта помогает предотвратить срыв
Садоводство

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши
Дом

Мебель из переработанного пластика в России: бренды и особенности — мнение эксперта
Спорт и фитнес

Тренер Бен Бруно показал комплекс упражнений с гирей для всего тела
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet