Корги заполонили ВДНХ: зрелище, которого столица ещё не видела
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Собачье рычание — это не просто звук! Узнайте, как псы по нему угадывают размер сородичей. Эксперимент венгерских и австрийских учёных раскрывает секреты животного мира.Читать полностью » вчера в 15:46
Как кошки узнают своих хозяев? Узнайте, почему пушистые друзья иногда кажутся равнодушными и что на самом деле скрывается за их поведением и памятью.Читать полностью » вчера в 15:40
Что делать, если на вас напала собака? Практические советы по поведению при встрече с агрессивными пёсами, защите от укусов и первой помощи после нападения.Читать полностью » вчера в 14:34
Попугай выщипывает перья — шалость или сигнал беды? Разбираем причины: скука, питание, паразиты. Советы, как помочь питомцу и сохранить оперение.Читать полностью » вчера в 14:26
Почему кошки мнут вас лапками? Узнайте, что скрывается за этим трогательным поведением и как оно связано с любовью и здоровьем, а также что значит "молочный шаг".Читать полностью » вчера в 13:18
Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.Читать полностью » вчера в 13:15
Неожиданный визит чужого попугая в ваш дом — как помочь пернатому потеряшке вернуться домой и что делать, если хозяин не находится? Советы и полезные рекомендации.Читать полностью » вчера в 12:10
Как понять, что кошка действительно привязалась к хозяину? Узнайте главные признаки привязанности, которые помогут понять чувства вашего питомца.Читать полностью »