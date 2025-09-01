Корги заполонили ВДНХ: зрелище, которого столица ещё не видела

На ВДНХ в Москве состоялось необычное и яркое событие — первый парад корги. Мероприятие прошло в субботу, 30 августа, и собрало сотни участников вместе со своими любимцами.

Парад и тематика

Главной темой праздника стали советские мультфильмы, а также атмосфера лета, счастья и позитива. Более 600 корги прошли колонной от арки Главного входа ВДНХ до Узбекского парка, вызывая восторг у зрителей. Многие собаки были наряжены в тематические костюмы, что сделало шествие ещё более зрелищным.

Конкурс костюмов и спортивные развлечения

В рамках парада организаторы провели конкурс костюмов, где питомцы предстали в образах мультипликационных героев. Помимо этого, корги участвовали в забеге: гонки проходили в несколько этапов, и по их итогам определили трёх самых быстрых участников.

Для желающих испытать свои силы была подготовлена и полоса препятствий — возможность проявить ловкость и энергичность.

Атмосфера праздника

Парад стал не только развлечением для хозяев и их питомцев, но и настоящим семейным событием. Он собрал множество зрителей, а атмосфера дружбы и веселья сделала мероприятие особенно запоминающимся.